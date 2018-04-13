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ABD'de Türken Vakfına takdir belgesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.04.2018 08:02 | Son Güncelleme

New York merkezli faaliyet gösteren Türken Vakfına Brooklyn Belediye Başkanı Adams tarafından "üstün başarıları ve topluma katkıları" dolayısıyla takdir belgesi verildi - Belediye Başkanı Adams: - "Tüm Brooklynliler, Türken Vakfının küresel toplumun büyümesi, refahı ve gelişimine yaptığı üstün katkıları kabul ve takdir etmektedir" - Vakıf Yönetim Kurulu Üyesi Yetim: - "Türken Vakfının, misyonuna uygun olarak ABD'deki Türk ve Müslüman öğrencilerin rahat bir şekilde eğitimlerini tamamlaması için yaptıkları, bölgede yaşayanlar gibi Belediye Başkanımızın da dikkatini çekmiş. Bundan gurur duyduk"

NEW YORK (AA) - ABD'de Brooklyn Belediye Başkanı Eric Adams, bölgeye ve kültürler arası ilişkilere katkılarından dolayı New York merkezli faaliyet gösteren Türken Vakfına takdir belgesi verdi.

Adams, takdir belgesini vakfın yönetim kurulu üyesi Memiş Yetim'e sundu.

Belgede, Brooklyn'de yaşayan Türklerin toplumsal hayata katkılarından övgüyle bahseden Adams, Türklerin Amerikan kültür ve geleneklerine önemli bir zenginlik kattığını vurguladı.

- "Vakfın katkıları takdir ediliyor"

Vakfın New York ve özellikle Brooklyn bölgesindeki çalışmalarına değinen Adams, "Tüm Brooklynliler, Türken Vakfının küresel toplumun büyümesi, refahı ve gelişimine yaptığı üstün katkıları kabul ve takdir etmektedir." ifadesine yer verdi.

Türken Vakfının ABD'deki Müslüman öğrencilere güvenli, destekleyici ve kültürel bakımdan uygun normlarda ev sahipliği yaptığına dikkati çeken Adams, "Farklı Müslüman öğrencilerin kültürleriyle Amerikan kültür ve gelenekleri arasında kültürler arası ilişkileri ve anlayışı yaygınlaştırması sebebiyle Türken Vakfını takdirle alkışlıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

- "Türken'in yaptıkları dikkati çekiyor"

AA muhabirine açıklamalarda bulunan Türken Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Memiş Yetim ise "Brooklyn Belediye Başkanımız Sayın Eric Adams'ın vakfımızla yakından ilgilenmesi bizi ziyadesiyle mutlu ediyor. Türken Vakfının, misyonuna uygun olarak ABD'deki Türk ve Müslüman öğrencilerin rahat bir şekilde eğitimlerini tamamlaması için yaptıkları, bölgede yaşayanlar gibi Belediye Başkanımızın da dikkatini çekmiş. Bundan gurur duyduk." dedi.

Türken'in New York bölgesindeki çalışmalarının giderek daha fazla ilgi çekmeye başladığını kaydeden Yetim, "Belediye Başkanımız, yaptığımız işin değerli olduğunu düşündüğü için bizlere bu takdir belgesini vermeyi uygun görmüş. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Bundan sonraki çalışmalarımızda da fırsatlar oldukça bir araya gelmeye gayret göstereceğiz." diye konuştu.

- Türken Vakfı

Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı (TÜRGEV) ile Ensar Vakfı ortaklığında 2014 yılında ABD'de kurulan Türken, "Türkiye'den ABD'ye gelen ya da dünyanın farklı ülkelerinden gelen Müslüman öğrencilere hizmet vermek üzere yurt, ev ve burs faaliyetlerini yürütmek" amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.

Temeli geçen sene eylül ayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Manhattan'da atılan vakfa ait yeni yurt binasının 200 kişilik olacağı, ayrıca birçok sosyal ve kültürel etkinliğe ev sahipliği yapacağı açıklanmıştı.

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ABD Brooklyn Belediye Başkanı Eric Adams Türken Vakfı Türkiye

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