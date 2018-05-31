WASHINGTON (AA) - Düşünce kuruluşu Turkish Heritage Organization'ın (THO) düzenlediği "Türkiye'de 24 Haziran Seçimleri ve Türk-Amerikan İlişkilerine Etkisi" panelinde, 24 Haziran seçimlerinin iki ülke ilişkilerine doğrudan etkileri değerlendirildi. Washington'da düzenlenen panele Washington Times Ulusal Güvenlik Editörü Guy Taylor, CNN Ulusal Güvenlik Analisti Shawn Turner, Daily Sabah Washington Temsilcisi Ragıp Soylu, TRT World Türkiye Analisti Yusuf Erim ve Washington Post Editörü Richard Leiby konuşmacı olarak katıldı. Türkiye'de 24 Haziran'da gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nin Türk-Amerikan ilişkilerini doğrudan etkileyebileceğini anlatan Guy Taylor, Donald Trump yönetiminde sık sık "kaotik" durumlar yaşandığını ve bundan dolayı Türkiye gibi çok önemli bir NATO müttefikiyle yürütülecek ilişkilere yeterince odaklanamadığını belirtti. Amerikan dış politikasında Savunma Bakanı Jim Mattis ile Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun belirleyici olduğuna dikkati çeken Taylor, 4 Haziran'da Washington'da yapılacak Çavuşoğlu-Pompeo görüşmesinin de oldukça kritik olduğunu vurguladı.

- "Trump yönetimi ne istediğinden emin değil" "Trump yönetimi henüz Türkiye ile ilişkilerinde tam olarak ne istiyor veya neyi bekliyor burası net değil." değerlendirmesini yapan Taylor, Trump yönetiminde yeterince üst düzeyde ve nitelikli Türkiye uzmanı olmadığını düşündüğünü de dile getirdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden seçilmesi durumunda ABD ile ilişkilerde önemli adımlar atılabileceğine işaret eden Ragıp Soylu ise Erdoğan'ın Türk-Amerikan ilişkilerini güçlendirmek istediğini belirtti. Soylu, PKK/PYD ve Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen'in iadesi konularının ilişkilerdeki en kritik iki başlık olmaya devam ettiğinin altını çizdi. - "Erdoğan Suriye konusunda çok kararlı" Soylu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın özellikle Suriye konusunda çok net ve kararlı adımlar atmaya devam edeceğini ve bu konuda Amerikan tarafının terör örgütü PKK/PYD konusunda kafasını netleştirmesi gerektiğini vurguladı. "Bu süreçte Çavuşoğlu-Pompeo görüşmesi çok önemli. Eğer bu görüşme olumlu geçer ve buna göre Münbiç konusunda olumlu bir sonuç açıklanırsa bundan sonrası için daha ümitli olabiliriz." ifadelerini kullanan Soylu, iki ülke arasında Münbiç konusunda genel hatlarıyla bir mutabakatın ortaya çıktığına ve 4 Haziran'daki görüşmeden sonra bunun açıklanabileceğine dikkati çekti.

Soylu, Erdoğan'ın dışında bir adayın seçimi kazanması durumunda ise zaten sorunlu olan Türk-Amerikan ilişkilerinin daha da karışık bir hale gelebileceğini ve bu senaryoda Suriye konusunun listenin başında yer almayacağını anlattı. - "ABD'nin YPG konusunu çözmesi lazım" Yusuf Erim ise ABD yönetiminin özellikle PKK/PYD konusunda Ankara'nın beklentilerine cevap verecek olumlu adımlar atması gerektiğine, seçimlerden sonra da bu konunun liste başında yer alacağına işaret etti. Erim, "Türkiye ABD ile iyi ilişkiler geliştirmek istiyor ancak ABD'nin YPG konusunu çözmesi lazım. Bu Türkiye için bir ulusal güvenlik meselesidir." değerlendirmesini yaptı. ABD'nin Türkiye'ye F-35'leri teslim etmeme gibi bir durumda Türkiye'nin Rusya, Çin ve Avrupa ülkeleri gibi farklı alternatifleri olduğunu belirten Erim, "Aynı durum S-400'ler konusunda da geçerli. Türkiye kendi ulusal güvenliği için istediği silahı alma hakkına sahiptir. Bunları Batı'dan alamıyorsa Rusya'dan gidip alabilir." şeklinde konuştu. Erim ayrıca Türkiye'nin birçok belgeyi ABD'ye göndermesine karşın Amerikan yönetiminin henüz FETÖ elebaşı Fetullah Gülen konusunda hiçbir adım atmadığına da dikkat çekti.