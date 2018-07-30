ABD'de uçak düştü: 3 ölü

GREENVİLLE (AA) - ABD'nin Maine eyaletinde bir uçağın düşmesi sonucu 3 kişi öldü.

Kanada'nın Ontario kentinden Prince Edward adasına hareket eden çift motorlu uçak, ABD'nin Maine eyaletindeki kırsal bölgede düştü.

Kazada uçakta bulunan 3 kişi hayatını kaybetti.

Federal Havacılık İdaresi'nden yapılan açıklamada, uçağın Greenville Havalimanı'na yakın bir bölgede kırsal alana düştüğü, kaza sebebinin henüz bilinmediği belirtildi.

Kazada ölenlerle ilgili bir açıklama yapılmazken, olay yerine ekiplerin sevkedildiği bildirildi.

