HABER

ABD'de üçüncü kar fırtınası uyarısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.03.2018 04:31 | Son Güncelleme

Kar fırtınası, ABD'nin kuzeydoğu bölgesinde son 11 gündeki üçüncü hava muhalefeti olacak

Son 2 haftadır kar fırtınası ve sert rüzgarla mücadele eden ABD'nin kuzeydoğu bölgesi için üçüncü kar fırtınası uyarısı yapıldı.

ABD'nin Ulusal Hava Durumu Hizmetleri bürosundan (NWC) yapılan açıklamada, "Genellikle yoğun olması beklenen kar yağışının kuzeydoğu ve Atlantik kıyısının ortasındaki eyaletlere yayılması tahmin ediliyor. Eğer kuzeydoğu rüzgarları kıyıya yaklaşırsa, şiddetli rüzgar ve kıyılarda sel baskını sorun olabilir." ifadeleri kullanıldı.

Ülkenin kuzeydoğu bölgesini pazartesi akşamı etkisi altına alması beklenen fırtınanın Boston'un bulunduğu Massachusetts başta olmak üzere Connecticut, Maine, New York ve New Jersey eyaletlerini etkileyebileceği belirtilen açıklamada, 10 ila 25 santimetre arası kar yağışı görülebileceği kaydedildi.

Söz konusu kar fırtınası, ABD'nin kuzeydoğu bölgesinde son 11 gündeki üçüncü hava muhalefeti olacak.

ABD'nin kuzeydoğusunda 8 Mart'taki fırtınada 2 milyon kişi elektriksiz kalmış, 2 bin 600'den fazla uçuş iptal edilmişti. 3 Mart'taki fırtınada ise 5 bin 500 uçuş iptal edilirken, bölgede 1 milyondan fazla kişiye elektrik hizmeti ulaştırılamamıştı.

Ünlü çikolatacı rekor kefaletle serbest!Ünlü çikolatacı rekor kefaletle serbest!
İstanbul için fırtına ve rüzgar uyarısı! İşte Meteoroloji'nin İstanbul hava durumu raporuİstanbul için fırtına ve rüzgar uyarısı! İşte Meteoroloji'nin İstanbul hava durumu raporu
Hezimet teröristleri çıldırttı! Kandil'de silahlar çekildiHezimet teröristleri çıldırttı! Kandil'de silahlar çekildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ABD Hava Muhalefeti kar fırtınası

En Çok Okunan Haberler

Survivor 2018'de bir şok ayrılık daha! Acun Ilıcalı açıkladı: 'Melih Özkaya'nın Survivor macerası bitti'

Survivor 2018'de bir şok ayrılık daha! Acun Ilıcalı açıkladı: 'Melih Özkaya'nın Survivor macerası bitti'

Ercan Yazgan'ın oğlu konuştu: Başka çocuğu yok

Ercan Yazgan'ın oğlu konuştu: Başka çocuğu yok

Başaran Holding'in uçağı İran'da düştü! Pilot ile kule arasındaki konuşma ortaya çıktı

Başaran Holding'in uçağı İran'da düştü! Pilot ile kule arasındaki konuşma ortaya çıktı

Düşen uçakta kimler vardı? Melike Kuvvet ismi Türkiye'yi yasa boğdu

Düşen uçakta kimler vardı? Melike Kuvvet ismi Türkiye'yi yasa boğdu

Nakşibendi tarikatı lideri Bursevi: Challenger uzay mekiğini biz düşürdük

Nakşibendi tarikatı lideri Bursevi: Challenger uzay mekiğini biz düşürdük

İran'da düşen uçakta ünlü tasarımcı Liana Hananel'in de olduğu ortaya çıktı

İran'da düşen uçakta ünlü tasarımcı Liana Hananel'in de olduğu ortaya çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
ATAK helikopteri teröristleri böyle vurdu

ATAK helikopteri teröristleri böyle vurdu

Otomobili denize devrilen Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı hayatını kaybetti

Otomobili denize devrilen Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı hayatını kaybetti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arda Turan’ın nikah şahidi oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arda Turan’ın nikah şahidi oldu

Malatya-İstanbul uçağında 2 kaçak yolcu yakalandı

Malatya-İstanbul uçağında 2 kaçak yolcu yakalandı

Dışişleri'nden Almanya'ya PKK uyarısı

Dışişleri'nden Almanya'ya PKK uyarısı

Çatalca’da 39 metre derinliğinde mağara keşfedildi

Çatalca’da 39 metre derinliğinde mağara keşfedildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.