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ABD'de üst geçit çöktü

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.03.2018 23:41 | Son Güncelleme

Florida'daki bir üniversitenin kampüsündeki üst geçidin çökmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti

ABD'nin Florida eyaletindeki Florida Uluslararası Üniversitesi (FIU) kampüsünde öğrencilerin sıklıkla kullandığı bir üst geçidin çökmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

ABD basınındaki haberlere göre, Miami kentindeki kampüsün kuzey çıkışının yanına hafta sonu kurulan üst geçit, şehrin en işlek caddelerinden biri olan SW 8th St. üzerine çöktü.

Miami-Dade bölgesi Belediye Başkanı Carlos Gimenez, yaptığı açıklamada, 1 kişinin hayatını kaybettiğini, 6 yaralının hastaneye kaldırıldığını ve 8 aracın çöküntü altında kaldığını belirtti.

Yaklaşık 60 bin öğrencisi bulunan FIU, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, öğrencilere bölgeye yaklaşmamaları çağrısında bulunurken, üniversite yetkililerinin bölgeye gelen sağlık, polis ve itfaiye ekipleriyle iş birliği içinde çalıştıklarını kaydetti.

Florida'nın en büyük kampüslerinden birine sahip olan üniversitenin öğrencileri tarafından sıklıkla kullanılan üst geçit 11,4 milyon dolara mal olmuştu. 950 ton ağırlığında ve 53 metre uzunluğundaki üst geçit, özel bir alanda inşa edildikten sonra geçen cumartesi SW 8th St. caddesine taşınarak 6 saatte kurulmuştu.

Aynı gün, FIU Rektörü Mark B. Rosenberg, üniversitenin twitter hesabından yaptığı açıklamada, üst geçit için "türünün ilk örneği" ifadesini kullanmıştı.

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FIU miami üniversite kampüsü üst geçit

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