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"ABD'de vergi kesintisinin yatırımları artırması beklenmiyor"

GÜNCEL HABERLERİ | 26.01.2018 00:24 | Son Güncelleme 6 saat önce

- Moody's: - "Yeni vergi yasasının ABD iş dünyasındaki yatırımları önemli derecede artırması beklenmiyor"

ABD'li uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, ABD'de geçen ay yürürlüğe giren ve kurumlar vergisinde indirimi öngören yeni vergi yasasının ülkede yatırımları artırmasının beklenmediğini bildirdi.

Moody's tarafından hazırlanan raporda, ABD Başkanı Donald Trump tarafından geçen ay imzalanan ve ülkedeki kurumlar vergisi oranını yüzde 35'ten yüzde 21'e düşürmeyi, bireylerden alınan vergileri de azaltmayı planlayan yeni vergi yasası hakkında değerlendirmede bulunuldu.

Yeni vergi yasasının ABD iş dünyasındaki yatırımları önemli derecede artırmasının beklenmediğinin vurgulandığı raporda, bunun nedenleri arasında, vergi indiriminden elde edilecek ekstra gelirle ülkedeki şirketlerin, yeni yatırım yapmak yerine, hisse senetlerini borsadan geri satın alma, diğer firmalarla birleşme, diğer şirketleri satın alma veya var olan borçlarını ödeme gibi farklı alanlara yöneleceği gösterildi.

Raporda, bireylere yönelik vergi indiriminin büyük kısmının da yüksek gelir sahibi vatandaşlara fayda sağlayacağına dikkat çekilirken, vergi mükellefleri içinde yüzde 5'lik bir paya sahip olan bu grubun vergi indiriminden elde edeceği ekstra gelirleri tüketime yansımasının ve bunun ekonomiye etkisinin sınırlı olacağı kaydedildi.

Vergi indirimi nedeniyle ABD federal hükümetinin gelirlerinin gelecek 10 yılda azalarak 1,5 trilyon dolarlık bir düşüşe neden olmasının öngörüldüğüne yer verilen raporda, ABD'nin borç yükünün beklenenden daha hızlı artmasının tahmin edildiği vurgulandı.

Raporda, yeni vergi yasası nedeniyle ABD'de yüksek vergi dilimine sahip olan eyalet ve yerel yönetimlerin sundukları hizmetleri de azaltma riskiyle karşı karşıya olduğu bilgisine yer verildi.

(AA)

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