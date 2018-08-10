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ABD'de vurulan Türk asıllı polis Düzel'in sağlık durumu

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.08.2018 19:06 | Son Güncelleme

Görevi sırasında başından vurularak ağır yaralanan Colorado Springs Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru Cem Düzel'in sağlık durumu iyiye gidiyor - Düzel, yaşam destek ünitesi yardımı olmadan nefes almaya başladı

CHICAGO (AA) - ABD'nin Colorado Springs kentinde, görevi sırasında başından vurularak ağır yaralanan Türk asıllı polis memuru Cem Düzel'in yaşam destek ünitesi yardımı olmadan kendi kendine nefes almaya başladığı bildirildi.

Colorado Springs Emniyet Müdürlüğü, polis memuru Düzel’in sağlık durumuna ilişkin gelişmeleri sosyal medya hesabı üzerinden kamuoyuyla paylaştı. Bir ihbarı değerlendirmek üzere gittiği görevi sırasında çıkan çatışmada başından yaralanarak "kritik durumda" yoğun bakıma alınan Düzel’in perşembeden itibaren destek olmadan nefes almaya başladığı duyuruldu.

"Cem savaşmaya devam ediyor! Hala kritik ama yapılan yoğun tıbbi müdahalelerden sonra durumu istikrarlı hale geldi. Cem'in kendi başına nefes aldığını bildirmekten mutluluk duyuyoruz” ifadesine yer verilen mesajda, Düzel’in yakınlarının, aldıkları mesajlar ve gördükleri destek için minnettar oldukları belirtildi.

Kamuoyunda tepki çeken olayın ardından Colorado Springs sakinleri birçok kez Düzel’in tedavi gördüğü hastane yakınında toplanarak anma ve dua programları düzenledi.

Olayın ardından yaralı olarak gözaltına alınan zanlı Karrar Noaman Al Khammasi'nin ise yaklaşık 6 yıl önce "mülteci" olarak ABD’ye geldiği açıklandı.

Polis memuru Düzel, 2 Ağustos gecesi bir ihbarı değerlendirmek üzere gittiği olimpiyat spor merkezi yakınlarında zanlı Al Khammasi ile girilen silahlı çatışmada başından vurularak ağır yaralandıktan sonra UCHealth Memorial Hastanesinde tedavi altına alınmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
cem düzel Chicago colorado springs

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