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ABD'de vurulan Türk polis yoğun bakımda

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.08.2018 18:57 | Son Güncelleme

Colorado Springs Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru Cem Düzel, görev sırasında başından vurularak ağır yaralandı

CHICAGO (AA) - ABD'nin Colorado Springs kentinde, görev esnasında kafasından vurularak ağır yaralanan polis memuru Cem Düzel'in sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

El Paso Polis Departmanından konuya ilişkin yapılan açıklamada, Colorado Springs Emniyet Müdürlüğünde görevli Düzel'in geçen perşembe gecesi bir ihbarı değerlendirmek üzere gittiği ABD Olimpiyat Spor Merkezi yakınlarında bir zanlıyla girdiği silahlı çatışmada başından vurularak ağır yaralandığı belirtildi.

Olay yeri yakınlarındaki UCHealth Memorial Hastanesine kaldırılan 5 yıllık polis memuru Cem Düzel'in durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Bölge halkı da hastane önünde toplanarak, yaralı polis memuru Düzel için dua etti.

Polis kaynakları, Cem Düzel'in ağır yaralandığı çatışmaya neden olan, daha önce silah bulundurmak suçundan tutuklanan ve ertesi gün yapılacak duruşmasını beklemek üzere şartlı salıverilen zanlı Karrar Noaman Al Khammasi'nin ise tutuklandığını duyurdu.

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cem düzel

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