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ABD'de yangın

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.06.2018 12:36 | Son Güncelleme

Colorado'da çıkan yangın nedeniyle bin 300'den fazla ev tahliye edildi

DENVER (AA) - ABD'nin Colorado eyaletinde kayak merkezleriyle ünlü bir bölgede çıkan yangın nedeniyle bin 300'den fazla ev boşaltıldı.

ABD Orman Servisi Sözcüsü Adam Bianchi, Denver kentinin yaklaşık 100 kilometre batısındaki yaklaşık 4 bin 700 kişinin ikamet ettiği Silverthorne kasabası yakınlarında çıkan yangınla ilgili "Burası, birçok evin birbirine oldukça yakın mesafede bulunduğu bir yer." dedi.

Bianchi, "Buffalo" adı verilen yangının ufak bir yeri etkisi altına aldığını ancak yetkililerin, binlerce kişiden evlerini terk etmelerini istediğini aktardı.

Yangına en yakın kayak merkezinin yaklaşık 13 kilometre uzakta olduğunu belirten Bianchi, salı gecesi itibarıyla yangının herhangi bir kayba yol açmadığını ifade etti.

CNN'nin haberine göre, Buffalo Dağı yangını, eyalet genelinde etkili olan en az 6 yangından biri.

La Plata bölgesi sözcüsü Megan Graham, Durango şehri yakınlarında 1 Haziran'da çıkan ve "416" adı verilen yangının yaklaşık 95 kilometrekarelik alanı yok ettiğini belirtti.

Yalnızca yüzde 15'i kontrol altına alınabilen yangında, yaklaşık 2 bin 200 ev ve binanın tahliye edildiğini söyleyen Graham, yangının, can ve mal kaybına neden olmadığını kaydetti.

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Anahtar Kelimeler:
Buffalo Yangını Colorado yangın

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