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ABD'de "yasa dışı göçmen" tartışması sürüyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.06.2018 21:44 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump'ın eşi Melania Trump, Teksas'ta yasa dışı göçmen ailelerden ayrılan çocukların kaldığı bir tesisi ziyaret etti - Amerikan Time dergisinin, Trump'ı göçmen bir çocuğa tepeden bakarken gösteren bir kapakla çıkması kamuoyunda gündem oluşturdu - Beyaz Saray'da kabinesini toplayan Trump, göçmenler konusunda Demokratları ve Meksika'yı suçladı

WASHINGTON (AA) - ABD'de ülkeye yasa dışı giren göçmen çocuklarının ebeveynlerinden ayrılması tartışmaları sürerken, ABD Başkanı Donald Trump'ın eşi Melania Trump göçmen çocukların kaldığı bir tesisi ziyaret etti.

ABD Başkanı Trump'ın eşi Melania Trump, Teksas'ın McAllen bölgesinde göçmen çocukların kaldığı bir tesise sürpriz ziyarette bulundu.

Burada basın mensuplarına açıklamalar yapan Melania Trump, kamuoyunda tartışmalara neden olan "göçmen çocukların ebeveynlerinden ayrılması" uygulamasının sonuçlarını yerinde görmek için Teksas'a geldiğini söyledi.

- "Trump'ın eşi ve kızı etkili oldu" iddiası

Yetkililerden bilgi alacağını dile getiren Trump, "Ailelerinden ayrılan çocukların en hızlı şekilde yeniden ebeveynleriyle buluşabilmesi için ne yapabileceğimi sormaya geldim." şeklinde konuştu.

Öte yandan Amerikan medyasına yansıyan haberlerde, göçmen çocukların ailelerinden ayrılmasına neden olan uygulamadan Trump'ın vazgeçmesinde Melania ile kızı Ivanka'nın, etkili olduğu iddia edildi.

Söz konusu haberlerde, dün bir başkanlık kararnamesi imzalayarak göçmen çocukların aileleriyle bir arada kalması yönünde talimat veren Trump'ın, eşi ve kızının sözlerinden etkilendiği öne sürüldü.

- Demokratları ve Meksika'yı suçladı

Göçmen tartışmaları sürerken Beyaz Saray'da kabinesini toplayan Trump, göçmenlerle ilgili yeni yasal düzenlemenin henüz yapılamamasında bir kez daha Demokratları suçladı.

"Onların çocukları umursadığı yok, Demokratların bu konuda hiçbir fikri yok." değerlendirmesini yapan Trump, "Bu ülkede göçmenlikle ilgili bir şeyler yapabiliyor olmamız, yasal bir adım atabilmemiz lazım." şeklinde konuştu.

Trump ayrıca Meksika yönetiminin de söz konusu göçmenler konusunda hiçbir şey yapmadığını savunarak, "Meksika bizim için hiçbir şey yapmıyor. Onlar (göçmenler/mülteciler) Meksika'dan öylece geçip geliyorlar, sanki Central Park'ta yürür gibi." ifadelerini kullandı.

- Time'ın kapağı gündem oldu

Diğer yandan Amerikan Time dergisi son sayısında, ABD'deki yasa dışı göçmen ailelerin çocukları tartışmasına gönderme yapan bir kapakla çıktı.

Trump'ı göçmen bir çocuğa tepeden bakarken gösteren kapakta "Amerika'ya hoş geldin" ifadesine yer verildi.

Trump yönetiminin göçmen aileleri ve çocukları "değersiz" gördüğü şeklinde yorumlanan kapak, medyada ve kamuoyunda büyük ilgi gördü.

- Uygulama nasıl değişecek?

Diğer yandan Amerikan Washington Post gazetesine konuşan ve adının açıklanmasını istemeyen üst düzey bir yetkili, dünkü kararnamenin ardından artık sınırda yasa dışı geçerken yakalanan çocuklu ailelerin yargılanmaya gönderilmeyeceğini açıkladı.

Ancak bu açıklamadan kısa bir süre sonra Adalet Bakanlığı, söz konusu haberin gerçeği yansıtmadığını ve ilgili yasaların uygulanmaya devam edeceğini bildirdi. Bakanlık, kararnamenin, ilgili ailelerin çocuklarından ayrılmamasını sağlayacağını ancak yasa dışı geçişlerde yargılama süreçlerinin devam edeceğini vurguladı.

- Trump geri adım atmıştı

ABD Başkanı Trump, ülkeye yasa dışı yollardan giren göçmenlerin çocuklarının ebeveynlerinden ayrılmasını engelleyecek bir başkanlık kararnamesine dün imza atmıştı.

Ülke genelinde ve hatta uluslararası kamuoyunda tepkilere yol açan uygulamayı sona erdirmek için ABD Kongresi de harekete geçmişti. Temsilciler Meclisi Başkanı Paul Ryan, sorunun çözümüne yönelik bir yasa tasarısının perşembe günü oylamaya sunulacağını kaydetmişti. Daha sonra oylama cuma gününe ertelenmişti.

Beyaz Saray'da önceki gün düzenlenen basın brifinginde gündemi değerlendiren ABD İç Güvenlik Bakanı Kirstjen Nielsen, nisan-mayıs aylarında ABD'ye yasa dışı olarak getirilen yaklaşık 2 bin çocuğun tesislerde tutulduğunu açıklamıştı. Nielsen, basına yansıyan görüntülerin aksine bu çocuklara iyi bakıldığını, sağlık durumlarının yerinde olduğunu ve şartları uygun olanların iltica başvurusunda bulunabileceğini dile getirmişti.

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