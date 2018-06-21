WASHINGTON (AA) - ABD'de ülkeye yasa dışı giren göçmen çocuklarının ebeveynlerinden ayrılması tartışmaları sürerken, ABD Başkanı Donald Trump'ın eşi Melania Trump göçmen çocukların kaldığı bir tesisi ziyaret etti. ABD Başkanı Trump'ın eşi Melania Trump, Teksas'ın McAllen bölgesinde göçmen çocukların kaldığı bir tesise sürpriz ziyarette bulundu. Burada basın mensuplarına açıklamalar yapan Melania Trump, kamuoyunda tartışmalara neden olan "göçmen çocukların ebeveynlerinden ayrılması" uygulamasının sonuçlarını yerinde görmek için Teksas'a geldiğini söyledi. - "Trump'ın eşi ve kızı etkili oldu" iddiası Yetkililerden bilgi alacağını dile getiren Trump, "Ailelerinden ayrılan çocukların en hızlı şekilde yeniden ebeveynleriyle buluşabilmesi için ne yapabileceğimi sormaya geldim." şeklinde konuştu. Öte yandan Amerikan medyasına yansıyan haberlerde, göçmen çocukların ailelerinden ayrılmasına neden olan uygulamadan Trump'ın vazgeçmesinde Melania ile kızı Ivanka'nın, etkili olduğu iddia edildi. Söz konusu haberlerde, dün bir başkanlık kararnamesi imzalayarak göçmen çocukların aileleriyle bir arada kalması yönünde talimat veren Trump'ın, eşi ve kızının sözlerinden etkilendiği öne sürüldü.

- Demokratları ve Meksika'yı suçladı Göçmen tartışmaları sürerken Beyaz Saray'da kabinesini toplayan Trump, göçmenlerle ilgili yeni yasal düzenlemenin henüz yapılamamasında bir kez daha Demokratları suçladı. "Onların çocukları umursadığı yok, Demokratların bu konuda hiçbir fikri yok." değerlendirmesini yapan Trump, "Bu ülkede göçmenlikle ilgili bir şeyler yapabiliyor olmamız, yasal bir adım atabilmemiz lazım." şeklinde konuştu. Trump ayrıca Meksika yönetiminin de söz konusu göçmenler konusunda hiçbir şey yapmadığını savunarak, "Meksika bizim için hiçbir şey yapmıyor. Onlar (göçmenler/mülteciler) Meksika'dan öylece geçip geliyorlar, sanki Central Park'ta yürür gibi." ifadelerini kullandı. - Time'ın kapağı gündem oldu Diğer yandan Amerikan Time dergisi son sayısında, ABD'deki yasa dışı göçmen ailelerin çocukları tartışmasına gönderme yapan bir kapakla çıktı. Trump'ı göçmen bir çocuğa tepeden bakarken gösteren kapakta "Amerika'ya hoş geldin" ifadesine yer verildi. Trump yönetiminin göçmen aileleri ve çocukları "değersiz" gördüğü şeklinde yorumlanan kapak, medyada ve kamuoyunda büyük ilgi gördü.