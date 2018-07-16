ABD'de yasa dışı göçmenler için durdurma kararı

SAN DIEGO (AA) - ABD'de, ülkeye yasa dışı yollarla girerken çocukları alıkonulan yasa dışı göçmen ailelerin yeniden birleştirilmelerinin ardından sınır dışı edilmeleri geçici olarak durduruldu.

Amerikan Sivil Özgürlükler Birliğinin (ACLU) konu hakkındaki itirazını değerlendiren ABD Federal Bölge Mahkemesi Yargıcı Dana Sabraw, yeniden birleştirilen ailelerin sınır dışı edilmesinin geçici olarak durdurulmasına karar verdi.

ACLU, mahkemeye yaptığı başvuruda çocuklarıyla yeniden bir araya gelen ebeveynlere sığınma başvurusu yapmak için bir hafta süre tanınmasını talep etti.

ACLU avukatları başvurunun gerekçesi olarak, yeniden birleşmeleri takiben ailelerin anında ve ivedilikle sınır dışı edileceğine yönelik son günlerde giderek artan dedikoduları gösterdi.

Başvuru dilekçesinde, "Sınır dışı etme kararı, ebeveynlerin kendileri sığınma hakkını kazanamasalar da çocuklarının geride kalması halinde sığınma hakkı kazanma şanslarının ne olacağına dair çocuk hakları avukatları ve yasal danışmanlarla istişarelerde bulunabilmesi için onlara fırsat tanınmadan alınamaz." ifadesi yer aldı.