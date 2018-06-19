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ABD'de yasa dışı göçmenlerin çocukları tartışılıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.06.2018 01:19 | Son Güncelleme

Ülkeye yasa dışı olarak girerken sınırda yakalanan ebeveynlerinden alınan çocukların kaldığı tesislerden biri ilk kez görüntülendi - İç Güvenlik Bakanı nisan-mayıs aylarında ABD'ye girerken yakalanan yaklaşık 2 bin çocuğun bulunduğunu açıkladı - ABD'li yetkililer, ebeveynleri yargılanan çocukların yasa gereği ailelerinden ayrıldığını savunuyor

WASHINGTON (AA) - Latin Amerika ülkelerinden gelip ABD'ye yasa dışı olarak girerken sınırda yakalanan ebeveynlerinden alınan çocukların kaldığı Teksas'taki tesislerden biri ilk kez görüntülendi.

ABD'ye yasa dışı olarak giren göçmenlerin çocuklarının ebeveynlerinden alınması tartışması Amerikan kamuoyunda tartışılırken, İç Güvenlik Bakanlığı söz konusu göçmenlerin tutulduğu tesislerden birini basın mensuplarına açtı.

- "Kafesler" içinde insanlar

Teksas eyaletinin güneyinde yer alan tesislerden birine giren kameralar, yüzlerce insanın yaş ve cinsiyetlerine göre tel örgüden yapılmış ayrı "kafesler" içinde tutulduğunu tespit etti.

Amerikan kamuoyunda şiddetli tepki toplayan tesise ait görüntülerde yalnız başına sınırı geçen çocukların, yetişkinlerin ve çocuklu ailelerin ayrı bölümlerde bulundukları ve bölümler arasında geçiş yapmanın mümkün olmadığı görüldü.

ABD İç Güvenlik Bakanlığı yetkilileri ise "yasa dışı olarak ülkeye girmeye çalışan göçmenlerin yargı sürecinde çocuklarından ayrılmalarının yasal bir zorunluluk olduğuna" dikkat çekiyor. Yetkililer çocukların ebeveynleri gibi yargılanmadığını, bu süreçte onlardan ayrı değerlendirildiğini, birçok çocuğun da iddia ettikleri ebeveynleriyle aralarında ispat edilebilir bir bağ bulunmadığını öne sürüyor.

- 2 bin çocuk tutuluyor

Öte yandan Beyaz Saray'da düzenlenen basın brifinginde gündemi değerlendiren ABD İç Güvenlik Bakanı Kirstjen Nielsen, nisan-mayıs aylarında ABD'ye giren yaklaşık 2 bin çocuğun söz konusu tesislerde tutulduğunu açıkladı.

Nielseon, basına yansıyan görüntülerin aksine bu çocuklara iyi bakıldığını, sağlık durumlarının yerinde olduğunu ve şartları uygun olanların iltica başvurusunda bulunabileceğini dile getirdi.

ABD Başkanı Donald Trump, ülkeye gelen yasa dışı göçmenler konusunda dün Beyaz Saray'da yaptığı açıklamada, "ABD, bir göçmen kampı olmayacak." demişti. Kendi yönetiminde ABD'nin sürdürdüğü sert göçmen politikalarını savunan Trump, ülkesinin yasa dışı göçmenleri kabul etmeye niyeti olmadığını vurgulamıştı.

Trump, "ABD bir göçmen kampı olmayacak, mülteci toplama tesisi de olmayacak. Avrupa'da ve diğer yerlerde neler olduğuna bir bakın; bunun ABD'ye de olmasına izin veremeyiz, en azından benim gözetimimde." şeklinde konuşmuştu.

ABD Adalet Bakanı Jeff Sessions mart ayında yaptığı bir açıklamada ABD'nin artık yasa dışı göçmenlere karşı "sıfır tolerans" politikasını güdeceğini ve bundan taviz vermeyeceğini ilan etmişti.

Trump yönetimi söz konusu çocukların ailelerinden ayrılmasına neden olan yasaların Kongrede yeniden ele alınmasını ve değiştirilmesini talep ederken, Demokratlar ise henüz yeni bir yasal düzenlemeye sıcak bakmıyor.

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ABD ABD'de göçmenler Teksas

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