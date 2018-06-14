HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

ABD'de yaşayan bazı FETÖ mensuplarının, buluşma mekanı olarak kiliseyi kullandığı ortaya çıktı.

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.06.2018 13:59 | Son Güncelleme

ABD'de yaşayan bazı FETÖ mensuplarının, buluşma mekanı olarak kiliseyi kullandığı ortaya çıktı.


PARTNERÜnlü isimler bayramda nerede sahne alacak?Ünlü isimler bayramda nerede sahne alacak?
Başkentte trafik kazası: 7 yaralıBaşkentte trafik kazası: 7 yaralı
Prof. Dr. İlber Ortaylı, Bağyüzü köylüsü olduProf. Dr. İlber Ortaylı, Bağyüzü köylüsü oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Üç erkek, bir kadın evde alem yaptılar! Yaşananları vicdan azabından annesine anlatınca her şey ortaya çıktı

Üç erkek, bir kadın evde alem yaptılar! Yaşananları vicdan azabından annesine anlatınca her şey ortaya çıktı

Resmi Gazete'de yayımlandı! İbrahim Kalın'a sürpriz atama

Resmi Gazete'de yayımlandı! İbrahim Kalın'a sürpriz atama

İbrahim Tatlıses'in ismi üst geçide verildi

İbrahim Tatlıses'in ismi üst geçide verildi

Kendi çok iddialı: Sevişelim mi? Dövüşelim mi?

Kendi çok iddialı: Sevişelim mi? Dövüşelim mi?

24 Haziran seçimleri öncesi şok etkisi yaratacak anket sonucu!

24 Haziran seçimleri öncesi şok etkisi yaratacak anket sonucu!

Selahattin Demirtaş'tan Erdoğan'a adaylık yanıtı!

Selahattin Demirtaş'tan Erdoğan'a adaylık yanıtı!

Diğer Haberler
AA son dakika olarak duyurdu! FETÖ üyeleri kilisede buluşuyor

AA son dakika olarak duyurdu! FETÖ üyeleri kilisede buluşuyor

Eşini öldürüp telefonla konuşurken intihar etti!

Eşini öldürüp telefonla konuşurken intihar etti!

Enişte rezaleti! Baldızını önce dövdü sonra istismar etti

Enişte rezaleti! Baldızını önce dövdü sonra istismar etti

Hakkari'den acı haber! 1 asker şehit, 4 asker yaralı

Hakkari'den acı haber! 1 asker şehit, 4 asker yaralı

Adil Öksüz’ün kayınbiraderi Abdulhadi Yıldırım, ABD bayrağını öptü!

Adil Öksüz’ün kayınbiraderi Abdulhadi Yıldırım, ABD bayrağını öptü!

Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeni görüntüleri ortaya çıktı!

Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeni görüntüleri ortaya çıktı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.