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ABD'de yaşayan Müslümanlardan İslamofobik mektuplara tepki

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.04.2018 00:31 | Son Güncelleme

ABD'de bazı Müslüman sivil toplum kuruluşları, İngiltere'nin çeşitli kentlerinde dağıtılan ve halkı Müslümanlara karşı şiddete çağıran "bir Müslümanı cezalandır" başlıklı mektuplara tepki gösterdi - STK liderleri, yetkililere İslamofobik saldırılara karşı ABD genelinde tedbir alması çağrısında bulundu

WASHINGTON (AA) - ABD'de faaliyet gösteren bazı Müslüman sivil toplum kuruluşlarının (STK) temsilcileri, İngiltere'nin çeşitli kentlerinde dağıtılan ve halkı Müslümanlara karşı şiddete çağıran "bir Müslümanı cezalandır" başlıklı mektuplara tepki gösterdi.

ABD'de yaşayan Müslümanların sivil haklarını savunan en önemli sivil kuruluşlardan Amerikan-İslam İlişkileri Konseyi (CAIR) ile Amerika Diyanet Merkezi (DCA) yetkilileri, yaptıkları yazılı açıklamalarla İslamofobik mektupları kınadı.

Konunun sadece İngiltere ile sınırlı kalmayabileceği uyarısında bulunan CAIR, ABD'li federal yetkililere, ülke genelindeki nefret suçlarına karşı tedbirleri artırma çağrısında bulundu.

DCA Başkanı Fatih Kanca, yaptığı açıklamada söz konusu mektupların kabul edilemez olduğunu vurgulayarak, "Barış ve esenlik dini olan İslam'ın mensupları olarak ABD'de 'Müslümanları cezalandırma günü' haberlerinin yayılması ile ilgili çok endişeliyiz. İngiltere'de başlayan bu kabul edilemez kampanya, hızla diğer ülkelere yayılmış ve şimdi de Amerikalı Müslümanları hedef almaktadır." ifadesini kullandı.

İngiliz terörle mücadele polisinden yapılan açıklamada, ülke çapında halkı Müslümanlara karşı şiddete çağıran mektup ile ilgili araştırma başlatıldığı bildirilmişti. Açıklamada, mektuba muhatap olan kişilerin yerel polis ile temasa geçmesi istenmişti.

"Bir Müslümanı cezalandır" başlıklı mektuplarda Müslümanlar "tehdit" olarak gösterilirken, 3 Nisan'da "beyaz çoğunluk", bir Müslümana zarar vermeye davet edilmişti.

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ABD'de İslamofobi ABD'de yaşayan Müslümanlar Amerika Diyanet Merkezi

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