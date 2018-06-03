ABD'de yaşayan Türklerden Washington'da iftar

WASHINGTON (AA) - Türk-Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesi (TASC) tarafından Amerika Diyanet Merkezinde (DCA) verilen iftara bölgede yaşayan Türkler ve Amerikalı Müslümanların yanı sıra Maryland eyaleti yetkilileri de katıldı.
ABD'de yaşayan Türklerin kurduğu birçok derneğin çatı kuruluşu olan TASC, ABD'nin başkenti Washington'a yarım saatlik mesafede Maryland eyaletinde yer alan DCA'de iftar verdi.
İftara Maryland Eyalet Sözcüsü John Wobensmith, TASC EŞ Başkanı Günay Evinch, Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği Müşaviri Cem Ulusoy ve DCA Genel Sekreteri Ahmet Aydilek'in yanı sıra TASC ve DCA'den diğer temsilciler katıldı.
Teşekkür konuşması yapan Wobensmith, ABD'de yaşayan tüm Müslümanların ramazan ayını kutladı ve programda emeği geçen kurumların yöneticilerine teşekkür etti.
Bölgede yaşayan Türklerin ve Amerikalı çok sayıda Müslümanın yoğun katılım gösterdiği iftar, yemeğin ardından yapılan dua ile son buldu.
Trump'a kötü haber: G7 üyesi 6 ülke ABD'ye karşı birleşti
Denizli Tugay Komutanlığı'nda askerler yemekten zehirlendi: Çok sayıda asker hastaneye kaldırıldı
Tokat'ta feci kaza: Çok sayıda yaralı var
Kelkit Çayı’na düşen 7 yaşındaki Halil Karaçam'dan haber alınamıyor!
Kendini AK Parti otobüsünün önüne atan kadını, 3 kişi karga tulumba kenara çekti
Bu kavunların tanesi 70 bin TL!
CHP'li isim paylaştı! 'AK Partili kadınlar partiden uzaklaşıyor'
Bakan Eşref Fakıbaba’dan ilginç yorum! 'Çok da şeyimde değil'
MEB'den öğretmen adaylarına müjde! Milli Eğitim Bakanı Yılmaz: Eylül'e kadar 25 bin öğretmen atayacağız
Okuyucu Yorumları 0 yorum