ABD'de yaşayan Türklerden Washington'da iftar

WASHINGTON (AA) - Türk-Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesi (TASC) tarafından Amerika Diyanet Merkezinde (DCA) verilen iftara bölgede yaşayan Türkler ve Amerikalı Müslümanların yanı sıra Maryland eyaleti yetkilileri de katıldı.

ABD'de yaşayan Türklerin kurduğu birçok derneğin çatı kuruluşu olan TASC, ABD'nin başkenti Washington'a yarım saatlik mesafede Maryland eyaletinde yer alan DCA'de iftar verdi.

İftara Maryland Eyalet Sözcüsü John Wobensmith, TASC EŞ Başkanı Günay Evinch, Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği Müşaviri Cem Ulusoy ve DCA Genel Sekreteri Ahmet Aydilek'in yanı sıra TASC ve DCA'den diğer temsilciler katıldı.

Teşekkür konuşması yapan Wobensmith, ABD'de yaşayan tüm Müslümanların ramazan ayını kutladı ve programda emeği geçen kurumların yöneticilerine teşekkür etti.

Bölgede yaşayan Türklerin ve Amerikalı çok sayıda Müslümanın yoğun katılım gösterdiği iftar, yemeğin ardından yapılan dua ile son buldu.

