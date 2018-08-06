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ABD'de yaşlılar arasında iflas üçe katlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.08.2018 20:55 | Son Güncelleme

Ülkede 75 yaş ve üstü kişilerin iflasının 1991'e kıyasla üçe katlandığı bildirildi - Artış ile ilgili nedenler arasında yetersiz gelir, sağlık giderlerinin yükselmesi, artan finansal riskler ve sosyal güvenlik programlarındaki kesintiler gösterildi

ABD'de yaşlılar arasındaki iflasın 1991'e kıyasla üçe katlandığı ortaya çıktı.

Ülkenin 4 farklı üniversitesinden 4 profesör, "Consumer Bankruptcy Project" (Tüketici İflas Projesi) adlı projeden elde ettikleri verilerle yazdıkları "ABD'de İflasın Grileşmesi: Risk Toplumunda Hayattan Yansımalar" adlı araştırmayı yayınladı.

Araştırmada, ABD'de 1991'den bu yana iflasını duyuran 65-74 yaş arasındaki kişilerin sayısının ikiye, 75 yaş ve üstü kişilerin sayısının ise üçe katlandığı belirtildi.

Ayrıca, araştırmada, 65-74 yaş arasındaki kişiler arasındaki iflas oranının 1991'de her bin kişide 1,2 iken, bu rakamın 2013-2016 yılları arasında 3,6'ya ulaştığı vurgulandı.

ABD'de 75 yaş ve üstü arasındaki bireyler arasındaki iflas oranının ise 1991'de her bin kişide 0,3 iken, 2013-2016 arasında 1,3'e yükseldiği kaydedildi.

Yaşlıların iflasında görülen artış ile ilgili nedenler arasında, yetersiz gelir, sağlık giderlerinin yükselmesi, artan finansal riskler ve sosyal güvenlik programlarındaki kesintiler gösterildi.

Araştırmada, özellikle, ABD'deki muhafazakarların, serbest piyasa savunucularının ve medyanın, yaşlı Amerikalıları "ekonomik varlığa tehdit oluşturan", "çocukların geleceğini çalan" ve "ülkenin ekonomik problemlerinden sorumlu" kişiler olarak gösterdiğine dikkat çekildi.

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