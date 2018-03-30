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ABD'de yeni veri sızıntısı 150 milyon kişiyi etkiledi

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.03.2018 03:31 | Son Güncelleme

Siber saldırı nedeniyle spor giyim üreticisi Under Armour'un uygulamasından yararlanan kişilerin kullanıcı adları, şifreleri ve e-posta adreslerinin dışarı sızdığı belirtildi - ABD'de son zamanlarda artan veri sızıntıları, Facebook, Equifax ve Yahoo gibi firmaları ve kullanıcılarını olumsuz etkiledi

ABD'de yeni bir veri sızıntısının 327 milyon nüfuslu ülkede 150 milyon kişiyi etkilediği bildirildi.

ABD'nin en büyük spor giyim ve ayakkabı üreticilerinden Under Armour, veri sızıntısı nedeniyle yaklaşık 150 milyon kullanıcısının etkilendiğini duyurdu.

Under Armour'dan yapılan açıklamada, şirketin gıda ve beslenme için kullanıcılarına sunduğu "MyFitnessPal" adlı uygulamanın ve internet sitesinin siber saldırıya uğradığı belirtildi.

Olayın şubat ayının sonunda gerçekleştiği kaydedilen açıklamada, Under Armour yetkililerinin saldırıyı geçen pazar günü fark ettiği bilgisine yer verildi.

Saldırının ortaya çıkmasından 4 gün sonra kullanıcıların veri sızıntısı ile ilgili bilgilendirildiği duyurulan açıklamada, bu olaydan dolayı uygulamadan yararlanan kişilerin kullanıcı adları, şifreleri ve e-posta adreslerinin dışarı sızdığı ancak kredi kartı bilgilerinin etkilenmediği vurgulandı.

New York borsasında işlem gören Under Armour'un hisse başına değeri günü 16,35 dolardan kapattı ancak açıklamanın ardından ilerleyen saatlerde sınırlı yapılan işlemlerde 15,85 dolara kadar gerileyerek yüzde 3 düşüş gösterdi.

- ABD'de veri sızıntıları artıyor

Söz konusu siber saldırının ülke nüfusunun yaklaşık yarısını etkilediği ABD'de, veri sızıntılarının son zamanlarda giderek arttığına ve firmalar ile kullanıcılarını olumsuz etkilediğine dikkat çekildi.

Yaklaşık iki hafta önce, Londra merkezli "Cambridge Analytica" adlı veri analiz firmasının 50 milyon Facebook kullanıcısının hesaplarını izinsiz topladığı ve bunları ABD ile İngiltere'de kritik siyasi seçimleri etkilemek için kullandığı açıklanmıştı.

ABD'nin 3 büyük kredi raporlama şirketinden biri olan Equifax, geçen yıl eylül ayında yaptığı açıklamada, mayıs-temmuz döneminde yaklaşık 148 milyon kullanıcısının verilerinin dışarı sızdığını duyurmuştu.

2000'li yıllarda internet devi olan Yahoo ise geçen sene ekim ayındaki duyurusunda, 2013'teki veri sızıntısından etkilenen kullanıcı sayısında revizeye giderek bunun 3 milyar kişiyi etkilediğini bildirmişti.

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Equifax Facebook siber saldırı Under Armour veri sızıntısı Yahoo

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