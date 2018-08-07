ABD'de yerel seçimlerde aday olan Müslüman sayısı artıyor

ABD'de kasım ayında yapılacak yerel seçimlere bu yıl rekor sayıda Müslüman aday oldu.

Al Jazeera'nın haberine göre, çoğunluğu Demokrat olan 90'dan fazla Müslüman, yerel seçimlere aday ya da aday adayı oldu. Bu sayı, 11 Eylül 2001 saldırılarından bu yana en yüksek sayı olma özelliği taşıyor.

Analistler sayılardaki bu artışın, Trump'ın göçmen karşıtı söylemleri olduğunu ve Müslümanların bu nedenle kendilerini hem yerel hem de ulusal seviyede temsil etmek için politikaya atıldığını belirtiyor.

Seçimlere, Demokratlar adına Michigan'dan giren 33 yaşındaki Abdul El Sayed, eğer bugün yapılacak ön seçimi kazanırsa ülkenin ilk Müslüman valisi olmaya bir adım daha yaklaşacak.

Sayed'in rakibi Gretchen Whitmer'in daha fazla oy alması beklense de Sayed'in de sürpriz bir zaferle aday çıkabileceği belirtiliyor. Genç aday Sayed, ABD basının da dikkatini çekiyor.

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Arizona eyaletinden Senato adayı olan avukat ve insan hakları aktivisti Deedra Abboud, Al Jazeera'ya yaptığı açıklamada, Trump'ın devlet başkanı seçilmesinin ardından politikaya girmeye karar verdiğini belirtti.