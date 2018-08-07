ABD'de yerel seçimlerde aday olan Müslüman sayısı artıyor

ABD'de kasım ayında yapılacak yerel seçimlere bu yıl rekor sayıda Müslüman aday oldu.
Al Jazeera'nın haberine göre, çoğunluğu Demokrat olan 90'dan fazla Müslüman, yerel seçimlere aday ya da aday adayı oldu. Bu sayı, 11 Eylül 2001 saldırılarından bu yana en yüksek sayı olma özelliği taşıyor.
Analistler sayılardaki bu artışın, Trump'ın göçmen karşıtı söylemleri olduğunu ve Müslümanların bu nedenle kendilerini hem yerel hem de ulusal seviyede temsil etmek için politikaya atıldığını belirtiyor.
Seçimlere, Demokratlar adına Michigan'dan giren 33 yaşındaki Abdul El Sayed, eğer bugün yapılacak ön seçimi kazanırsa ülkenin ilk Müslüman valisi olmaya bir adım daha yaklaşacak.
Sayed'in rakibi Gretchen Whitmer'in daha fazla oy alması beklense de Sayed'in de sürpriz bir zaferle aday çıkabileceği belirtiliyor. Genç aday Sayed, ABD basının da dikkatini çekiyor.
- Başörtülü adaya İslamafobik saldırılar
Arizona eyaletinden Senato adayı olan avukat ve insan hakları aktivisti Deedra Abboud, Al Jazeera'ya yaptığı açıklamada, Trump'ın devlet başkanı seçilmesinin ardından politikaya girmeye karar verdiğini belirtti.
ABD'deki Müslümanların 11 Eylül saldırılarının ardından da ABD'de İslamafobik tavırlara maruz kaldığına işaret eden Abboud, "11 Eylül'den sonra yaşadıklarımız, Trump seçildikten sonra yaşadıklarımızın yanında hiç kalır." değerlendirmesinde bulundu.
Başörtülü olduğu için gerek internet üzerinden gerekse toplantılarda İslamofobik saldırıların hedefi olduğunu kaydeden Abboud, "Bazı kişiler, düzenlediğimiz etkinliklere sırf bana saldırmak için geliyor." diye konuştu.
Washington DC'den yerel komisyonlar için yarışan Amr Kotb da Trump'ın seçilmesinin ardından ortaya çıkan Müslüman karşıtı kesimlere, ırkçılığa, göç tartışmalarına sinirlendiği için yerel düzeyde bile olsa seçimlere katılma kararı aldı.
Ülkedeki bu olumsuz durumu tersine çevirmek istediğini dile getiren Kotb, "Gidecek bir yerim yoktu. O zaman yerel bir tavır takınmam ve buna kendi toplumumla başlamam gerektiğini fark ettim." dedi.
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