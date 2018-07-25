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ABD'de Yosemite Milli Parkı yangın nedeniyle kapatıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.07.2018 12:25 | Son Güncelleme

ABD'de Yosemite Milli Parkı yangın nedeniyle kapatıldı

LOS ANGELES (AA) - ABD'nin California eyaletindeki Yosemite Milli Parkı'nın belirli bölümleri, bölgede etkili olan orman yangını nedeniyle ziyarete kapatıldı.

Yosemite Milli Parkı Sözcüsü Korucu Scott Gediman, parkın 41 numaralı eyalet karayolunun 32 kilometrelik bölümüne denk elen kısmının tedbir amaçlı pazar gününe kadar ziyarete kapatıldığını bildirdi.

Kapatılan alan, milli parkın en çok ziyaret edilen bazı bölümlerini kapsıyor. Yosemite Vadisi, Yarım Kubbe, Gözcü Kubbesi, El Kapitan Kayası, Gelin Örtüsü Şelalesi ve Yosemite Şelalesi bu bölgede bulunuyor.

Kapatma tedbiri nedeniyle bölgedeki motel, dağ kabini ve çadır kampı rezervasyonları da iptal edildi.

Yosemite Vadisi'nin yüksek kesimlerindeki ormanlık alanı etkileyen Ferguson yangını, eyalette 13 Temmuz'dan bu yana 145 kilometrekarelik alana yayılmıştı.

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ABD California Feguson Yangını orman yangını Yosemite Milli Parkı

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