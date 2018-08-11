HABER

ABD'de Yosemite Vadisi yeniden ziyarete açıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.08.2018 00:01 | Son Güncelleme

California'nın kuzey kesimlerini etkileyen Ferguson yangınının yayılma ihtimaline karşı 25 Temmuz'da belirli bölümleri ziyarete kapatılan Yosemite Milli Parkı yeniden ziyarete açıldı

ABD'nin California eyaletinin kuzeyinin etkileyen "Ferguson" yangınının yayılma ihtimaline karşı 25 Temmuz'da belirli bölümleri ziyarete kapatılan Yosemite Milli Parkı'nın yeniden ziyarete açıldığı bildirildi.

Milli Park Sözcüsü Scott Gediman yaptığı açıklamada, her ne kadar park arazisine ulaşmasa da çevre bölgelerde etkili olan yangının büyük oranda kontrol altına alınmasının ardından, ziyarete kapatılan Yosemite Vadisi ve çevresindeki doğa alanlarının salı gününden itibaren yeniden ziyarete açılacağını belirtti.

Eyaletin kuzey bölgelerini etkileyen yangınının yayılması riskine karşın 41 numaralı eyalet karayolunun 32 kilometrelik bölümüne denk gelen kısmı tedbir amaçlı ziyarete kapatılmıştı.

Kapatılan alan, milli parkın en çok ziyaret edilen bazı bölümlerini kapsıyordu. Yosemite Vadisi, Yarım Kubbe, Gözcü Kubbesi, El Kapitan Kayası, Gelin Örtüsü Şelalesi ve Yosemite Şelalesi ziyarete kapatılan bölgede bulunuyordu.

Kapatma tedbiri nedeniyle bölgedeki motel, dağ kabini ve çadır kampı rezervasyonları da iptal edilmişti.

Ferguson yangını 13 Temmuz'dan bu yana 145 kilometrekarelik alanda etkili olmuştu. Yangının yüzde 80 oranında kontrol altına alındığı belirtiliyor.

PARTNERKadınları çırılçıplak soyup... Dünyanın en acı fotoğrafı Kadınları çırılçıplak soyup... Dünyanın en acı fotoğrafı
'Homeros Ödülü' Prof. Dr. Haluk Şahin'e verildi'Homeros Ödülü' Prof. Dr. Haluk Şahin'e verildi
ABD Başkanı Trump'ın vergileri arttırmasının ardından Rusya'dan Türkiye'ye destek çağrısı!ABD Başkanı Trump'ın vergileri arttırmasının ardından Rusya'dan Türkiye'ye destek çağrısı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ABD Yosemite Mlli Parkı Yosemite Vadisi

En Çok Okunan Haberler

Son dakika! Trump'ın dolar darbesi sonrası Erdoğan'dan kritik görüşme

Son dakika! Trump'ın dolar darbesi sonrası Erdoğan'dan kritik görüşme

Washington Post yazarından Trump'a İncirlik uyarısı: 50 nükleer bombayı unutma

Washington Post yazarından Trump'a İncirlik uyarısı: 50 nükleer bombayı unutma

Seda Akgül hastane faturasıyla çılgına döndü

Seda Akgül hastane faturasıyla çılgına döndü

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan döviz çağrısı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan döviz çağrısı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'nin gümrük vergilerini 2 katına çıkarma kararı ve dolardaki rekor artış sonrası ilk açıklama!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'nin gümrük vergilerini 2 katına çıkarma kararı ve dolardaki rekor artış sonrası ilk açıklama!

ABD Başkanı Trump, Türkiye ve TL açıklaması için özellikle o saati bekledi

ABD Başkanı Trump, Türkiye ve TL açıklaması için özellikle o saati bekledi

Diğer Haberler
ABD Başkanı Trump'ın vergileri arttırmasının ardından Rusya'dan Türkiye'ye destek çağrısı!

ABD Başkanı Trump'ın vergileri arttırmasının ardından Rusya'dan Türkiye'ye destek çağrısı!

Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD Başkanı Trump'a ek vergi tepkisi: Karşılık verilecek!

Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD Başkanı Trump'a ek vergi tepkisi: Karşılık verilecek!

İstanbul'da hareketli dakikalar! Esenler TEM bağlantı yolunda lüks araçtaki 3 kişiye polis ateş açtı

İstanbul'da hareketli dakikalar! Esenler TEM bağlantı yolunda lüks araçtaki 3 kişiye polis ateş açtı

'Cumhurbaşkanı'na hakaret' iddiasıyla tutuklanan ODTÜ'lüler serbest bırakıldı

'Cumhurbaşkanı'na hakaret' iddiasıyla tutuklanan ODTÜ'lüler serbest bırakıldı

Ticaret Bakanlığı'ndan ABD Başkanı Trump'ın ek vergi kararına tepki

Ticaret Bakanlığı'ndan ABD Başkanı Trump'ın ek vergi kararına tepki

Devlet Bahçeli'den dolar ve kriz açıklaması: Tehlike sınırını geçti, ekonomi alarm veriyor

Devlet Bahçeli'den dolar ve kriz açıklaması: Tehlike sınırını geçti, ekonomi alarm veriyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.