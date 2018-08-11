ABD'de Yosemite Vadisi yeniden ziyarete açıldı

ABD'nin California eyaletinin kuzeyinin etkileyen "Ferguson" yangınının yayılma ihtimaline karşı 25 Temmuz'da belirli bölümleri ziyarete kapatılan Yosemite Milli Parkı'nın yeniden ziyarete açıldığı bildirildi.

Milli Park Sözcüsü Scott Gediman yaptığı açıklamada, her ne kadar park arazisine ulaşmasa da çevre bölgelerde etkili olan yangının büyük oranda kontrol altına alınmasının ardından, ziyarete kapatılan Yosemite Vadisi ve çevresindeki doğa alanlarının salı gününden itibaren yeniden ziyarete açılacağını belirtti.

Eyaletin kuzey bölgelerini etkileyen yangınının yayılması riskine karşın 41 numaralı eyalet karayolunun 32 kilometrelik bölümüne denk gelen kısmı tedbir amaçlı ziyarete kapatılmıştı.

Kapatılan alan, milli parkın en çok ziyaret edilen bazı bölümlerini kapsıyordu. Yosemite Vadisi, Yarım Kubbe, Gözcü Kubbesi, El Kapitan Kayası, Gelin Örtüsü Şelalesi ve Yosemite Şelalesi ziyarete kapatılan bölgede bulunuyordu.

Kapatma tedbiri nedeniyle bölgedeki motel, dağ kabini ve çadır kampı rezervasyonları da iptal edilmişti.

Ferguson yangını 13 Temmuz'dan bu yana 145 kilometrekarelik alanda etkili olmuştu. Yangının yüzde 80 oranında kontrol altına alındığı belirtiliyor.

