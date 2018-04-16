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ABD'deki Hakan Atilla davası 16 Mayıs'a erteldi

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.04.2018 21:17 | Son Güncelleme

ABD'deki İran yaptırımları davasında suçlu bulunan eski Halk Bankası Genel Müdür Yardımcısı Atilla'nın ceza duruşması "Türk çevirmenlerin 7 Mayıs'ta duruşmada bulunamayacakları" gerekçesiyle 16 Mayıs'a ertelendi

ABD'deki İran yaptırımları davasında suçlu bulunan eski Halk Bankası Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla'nın ceza duruşmasının 7 Mayıs'tan 16 Mayıs'a ertelendiği bildirildi.

Davanın yargıcı Richard Berman, İngilizceden Türkçeye çeviri yapan tercümanların 7 Mayıs olarak belirlenen tarihte ''duruşmada bulunamayacakları'' gerekçesiyle duruşmanın 16 Mayıs'a ertelendiğini açıkladı.

Duruşma daha önce de savcılık ve savunma tarafından mahkemeye çok sayıda materyal sunulması nedeniyle yargıç tarafından 11 Nisan'dan 7 Mayıs'a ertelenmişti.

Atilla'nın avukatları müvekkilleri için 46 ila 57 ay (4-5 yıl) hapis cezası istenmesi gerektiğini belirterek, mahkemeden bunun çok daha altında bir ceza vermesini talep etmişti.

Savcılık ise davanın yargıcı Berman'dan Atilla için 188 aydan fazla (15,5 yıl) hapis ile 50 bin ila 500 bin dolar para cezası vermesini talep ediyor.

Atilla'nın avukatları ayrıca, bu davanın benzersiz bir dava olduğuna, İran'a yönelik yaptırımları ihlal eden birçok uluslararası bankaya sadece para cezası kesilip hiçbir çalışanına dava açılmazken ABD ile hiçbir bağlantısı bulunmayan Atilla'nın yargılandığına ve kanıtların Atilla'nın, ''aç gözlülüğünün peşinden giden, bu entrikanın mimarı Rıza Sarraf'ın komplosuna alet edilen bir devlet memuru olduğunu gösterdiğine'' dikkati çekmişti.

Hakan Atilla'nın cezasının belli olmasının ardından avukatları tarafından temyize başvurulması bekleniyor.

Jüri, Atilla'yı hakkındaki 6 suçlamanın 5'inden suçlu bulmuş, "kara para aklama" suçlamasında ise masum olduğuna karar vermişti.

ABD’nin İran'a yönelik yaptırımlarını delmekle suçlanan ve 19 Mart 2016’da ABD’de tutuklanan iş adamı Rıza Sarraf, yargılanmasına kısa bir süre kala 26 Ekim 2017’da hakkındaki suçlamaları kabul etmiş ve savcılıkla iş birliğine gitmişti.

Eski Halk Bankası Genel Müdür Yardımcısı Atilla ise davanın tek sanığı olarak yargılanmıştı.

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ABD dava hakan atilla İran yaptırımları

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