ABD'deki Hakan Atilla davası

Son Güncelleme 4 saat önce GÜNCEL HABERLERİ | 03.01.2018 23:09 |4 saat önce

- New York'ta görülen Atilla davasında jüri kararını açıkladı - Atilla, kendisine yöneltilen 6 suçlamanın 5'inden suçlu bulunurken, "kara para aklamadan" suçsuz bulundu - Atilla'ya verilecek cezanın Yargıç Berman başkanlığında 11 Nisan'da yapılacak duruşmayla belirleneceği belirtildi

NEW YORK (AA) - ABD'de görülen davada Halkbank eski Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla hakkındaki kararını açıklayan jüri, 5 suçtan suçlu bulduğu Atilla'yı "kara para aklama" suçlamasından suçsuz buldu. New York'ta görülen Hakan Atilla davasında jüri kararını açıkladı. Buna göre Atilla, kendisine atfedilen "ABD'nin İran'a yönelik yaptırımlarını delmek", "ABD'yi aldatma suçuna iştirak etmek", "ABD bankalarını dolandırmak", "ABD bankalarını dolandırmaya iştirak etmek", "kara para aklama suçuna iştirak etmek"ten suçlu bulundu. Atilla, "kara para aklamak" suçlamasından ise suçsuz bulundu. - Ceza duruşması 11 Nisan'da yapılacak 12 jüri üyesi tarafından her bir suçlamayla ilgili ayrı ayrı oy birliğiyle alınan kararın ardından Yargıç Richard Berman'ın 11 Nisan'daduruşma yaparak Atilla'nın alacağı cezaya karar vereceği bildirildi. Davanın esastan görülmesi süreci 22 Kasım'da başlamış, karar verme sürecini yılbaşından önce yetiştiremeyen jürinin 3 Ocak'ta yeniden bir araya gelmesine karar verilmişti.

Davada jüri müzakerelerine devam edilirken duruşma salonunun ilk sırasında Atilla'nın eşi Burçin Atilla hazır bulundu. Atilla'nın salona gelişinde eşiyle arasında duygusal anlar yaşandı. Eşiyle ilgili jüri kararı açıklanmasının ardından ise Burçin Atilla'nın gözyaşlarına hakim olmadığı gözlendi. -Savunma makamının "hatalı yargılama" talebi ikinci kez reddedilmişti Savunma makamı, 19 Aralık'ta Atilla'nın çapraz sorgusu sırasında savcılığın sanığa yönelttiği bir soruya itiraz etmiş ve mahkemeye ikinci kez "hatalı yargılama" yapıldığı gerekçesiyle dilekçe sunmuştu. İtiraz dilekçesinde Atilla'nın avukatları savcılığın çapraz sorgusunda "Atilla'nın İran yaptırımlarını ihlal ettiğini savunan 17-25 Aralık'tan sonra eski Bankalar Yeminli Murakıbı, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) firarisi Osman Zeki Canıtez tarafından hazırlanan raporu sunduğunu", bu raporun deliller arasında yer almamasına rağmen jüri önüne getirildiğini ve bunun jüri üyelerini yanlış yönlendirdiğini savunmuştu. Davanın yargıcı Richard Berman, Atilla'nın "tamamen adil ve şeffaf bir şekilde" yargılandığı ve çapraz sorgusu sırasında sanıktan bu rapora ilişkin soruyu cevaplaması istenmediği gerekçesiyle "hatalı yargılama" itirazını kabul etmedi.

Savunma makamının FETÖ mensubu, firari eski Komiser Yardımcısı Hüseyin Korkmaz'ın "çalıntı deliller sunması" ve "yanlış ifade vermesi" nedeniyle mahkemeye yaptığı hatalı yargılama" itirazları da reddedilmişti. - Yargıç, Korkmaz'ın tanıklığını "hukuk kurallarına uygun" bulmuştu. Yargıç Berman'ın, FETÖ firarisi eski Komiser Yardımcısı Hüseyin Korkmaz'ın tanıklığı için "hukuk kurallarına uygun olduğu" nitelemesi yapması ise dikkat çekmişti. Savcılığın mahkemeye tanık olarak getirdiği Korkmaz'la ilgili herhangi bir sorun bulunmadığını dile getiren Berman, bu kişinin tanık olarak dinlenmesini "tamamen yasal" ifadeleriyle tanımlamıştı. -Kokmaz, FBI'dan 50 bin dolar aldığını açıklamıştı Hüseyin Korkmaz çapraz sorgusu sırasında ABD Federal Soruşturma Bürosunun (FBI) kendisine 50 bin dolar verdiğini ve ABD'de oturduğu evin kirasını ise savcılığın ödediğini söylemişti. Korkmaz, ABD'ye geldiği günden beri hiç çalışmadığını ancak çalışma başvurusunda bulunduğunu ve iki hafta önce olumlu yanıt aldığını anlatarak ABD hükümetinden yardım alıp almadığı sorusuna, "Savcılık 3 defa 300 dolar, toplamda 900 dolar verdi." demişti.