ABD'deki Hakan Atilla davası

Halkbankası eski Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla'nın avukatlarından Victor Rocco, "Karar hayal kırıklığı yarattı. Atilla masum ve mücadelesine devam edecek." dedi.

New York'ta görülen davada jürinin Atilla hakkındaki kararını açıklanmasın ardından savunma avukatları gazetecilere açıklamalarda bulundu.

11 Nisan'da Atilla'nın alacağı cezaya karar verilecek duruşmanın ardından temyize gideceklerini söyleyen Rocco, "Karar hayal kırıklığı yarattı. Atilla masum ve mücadelesine devam edecek." dedi.

Bu davanın Atilla ile hiçbir ilgisinin bulunmadığını ve Rıza Sarraf'ın şovu olduğunu vurgulayan Rocco, "Atilla garip bir oyunun kurbanı oldu." ifadesini kullandı.

Savunma avukatlarından Cathy Fleming ise Atilla'nın gerçek bir beyefendi olduğunu belirterek, "Jürinin Sarraf'a inanması ve resmi görememesi hayal kırıklığı yarattı." değerlendirmesinde bulundu.

Hakan Atilla hakkındaki kararını açıklayan jüri, 5 suçtan suçlu bulduğu Atilla'yı "kara para aklama" suçlamasından suçsuz buldu.

Buna göre Atilla, kendisine atfedilen "ABD'nin İran'a yönelik yaptırımlarını delmek", "ABD'yi aldatma suçuna iştirak etmek", "ABD bankalarını dolandırmak", "ABD bankalarını dolandırmaya iştirak etmek", "kara para aklama suçuna iştirak etmek"ten suçlu bulundu.