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ABD'deki Hakan Atilla davası

GÜNCEL HABERLERİ | 13.01.2018 15:24 | Son Güncelleme 46 dakika önce

- Tutuklu eski İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Saygılı ile yardımcıları Aksoy ve Topçu'nun, ABD'ye yasa dışı şekilde belge aktardıkları ve bunların eski Halk Bankası Genel Müdür Yardımcısı Atilla'nın yargılandığı davada kullanıldığı iddiasına ilişkin ifadelerine başvuruluyor

İSTANBUL (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) dava ve soruşturmaları kapsamında tutuklu bulunan eski İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Yakup Saygılı ile yardımcıları Kazım Aksoy ve Yasin Topçu, ABD'ye yasa dışı şekilde belge aktardıkları ve bunların Halk Bankası eski Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla'nın yargılandığı davada kullanıldığı iddiasına ilişkin ifadelerine başvurulmak üzere emniyete getirildi.

Alınan bilgiye göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, Saygılı, Aksoy ve Topçu, dün akşam saatlerinde İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, tutuklu bulundukları Silivri Ceza İnfaz Kurumu'ndan alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün Vatan Caddesi'ndeki yerleşkesine getirilen Saygılı, Aksoy ve Topçu'nun, görevde bulundukları dönemde ABD'ya yasa dışı şekilde belge gönderdikleri ve bunların Halk Bankası eski Genel Müdür Yardımcısı Atilla'nın yargılandığı davada kullanıldığı iddiasıyla ilgili ifadelerine başvurulduğu belirtildi.

(AA)

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