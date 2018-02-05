ABD'deki Hakan Atilla davası

ABD'deki İran yaptırımları davasında suçlu bulunan Halk Bankası eski Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla'nın beraat talebine ilişkin mahkemeye yapmış olduğu başvurunun görüşüleceği duruşma, savunma makamının talebi üzerine iptal edildi.

Atilla'nın avukatları, davanın yargıcı Richard Berman'ın 6 Şubat'ta yapılmasını talep ettiği bu duruşmanın ''avukat ve müvekkil arasındaki ilişkiye kanuni dayanağı bulunmayan ve yersiz bir müdahale'' olduğu gerekçesiyle iptal edilmesi talebinde bulundu.

Atilla, avukatları aracılığıyla mahkemeye beraati konusunda yeni bir başvuruda bulunmayacağını bildirerek, Yargıç Berman'dan delil yetersizliği nedeniyle hakkındaki tüm suçlamaların düşürülmesine ilişkin yapmış olduğu 15 Aralık 2017 tarihli başvuruyu değerlendirmesini talep etmişti.

Bunun üzerine Atilla'nın 15 Aralık'taki beraat talebine ilişkin kararını henüz açıklamayan ve bu hakkı saklı tutarak daha sonra karar vereceğini belirten davanın yargıcı Berman, Atilla'nın yeni bir başvuru yapma hakkından ''bilerek ve isteyerek mi vazgeçtiğini'' öğrenmek için 6 Şubat'ta bir duruşma düzenlenmesine karar vermişti.