ABD’deki Howard Üniversitesi’nde gerginlik

ABD’nin başkenti Washington’daki Howard Üniversitesi öğrencileri, okul yönetimini suçlayarak kampüs ve yönetim binalarını işgal ederek iki gündür eğitime ve giriş çıkışlara izin vermiyor.

Howard Üniversitesinde dün başlayan protesto gösterileri devam ederken, öğrenciler tarafından üniversite yetkililerine dokuz maddelik bir açıklama sunulduğu açıklandı. ABD’nin köklü üniversitelerinden biri olarak gösterilen Howard Üniversitesi öğrenciler tarafından yönetim binasının tüm katları işgal ederek, Üniversite Dekanının makam odası da dahil olmak üzere, öğrenciler binalara giriş çıkışları kapattıkları, sadece öğrencilerin ve bakım personelinin içeride kaldıkları belirtildi.

Öğrenci gruplarının, yurtta daha iyi yaşam koşulları ve Howard’ın yönetiminden daha fazla şeffaflık dahil olmak üzere üniversitede ihtiyaç duyulan değişikliklerin neler olduğunu yönetime bildirdikleri vurgulandı. Howard Üniversitesi Başkanı Wayne A.I. Frederick, durumun farkında olduklarını öğrencilerin talep ve ihtiyaçlarına cevap verileceğini açıkladı.

Üniversite tarafından sağlanan mali yardım fonlarının kötüye kullanılması ve yolsuzlukla ilgili bir iç soruşturma ve altı üniversite çalışanının görevden alınmasının ardından protesto gösterilerinin başladığı belirtildi.