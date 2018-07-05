ABD'deki orman yangınları

DENVER (AA) - ABD'nin orta-batı bölgesinde yer alan Colorado eyaletinde devam eden orman yangınlarında en az 130 ev yandı, 2 binden fazla kişi güvenli bölgelere tahliye edildi.

Yetkililer, Colorado eyaletinin başkenti Denver'ın 330 kilometre güneybatısında çıkan orman yangınında en az 130 evin yandığını belirtti.

Bölgedeki evlerin boşaltıldığını ifade eden yetkililer, en az 2 bin kişinin tahliye edildiğini kaydetti.

Colorado'nun kayak merkezi Aspen yakınlarındaki yangın nedeniyle yaklaşık 500 evin boşaltıldığı ve yoğun duman nedeniyle Aspen havaalanında bazı uçuşların iptal edildiği belirtildi.

Utah eyaletindeki Strawberry baraj gölü yakınında ormanlık alandaki yangın nedeniyle 30 kadar ev ve binanın zarar gördüğü bildirildi.

Aynı zamanda bölgedeki bazı otoyollar trafiğe kapatıldı.

Öte yandan, ABD'nin batısında 60 bölgede orman yangınları devam ediyor.

