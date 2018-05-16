ABD'deki tacizci doktorun mağdurlarına 500 milyon dolar

Taciz suçlamasıyla hapis cezasına çarptırılan ABD Olimpiyat Cimnastik Takımı'nın eski doktoru Larry Nassar'ın mağdurlarına toplam 500 milyon dolar ödeneceği duyuruldu.
Nassar'ın eskiden çalıştığı okulu Michigan Eyalet Üniversitesinden (MSU) yapılan açıklamada, Larry Nassar tarafından tacize uğrayan 332 kişiyle MSU'nun anlaşmaya vardığı bildirildi.
Açıklamada, 425 milyon doların mağdurlara dağıtılacağı, 75 milyon doların ise bir vakıf fonuna yatırılarak gelecekte Nassar tarafından tacize uğradığını iddia eden kişilerin ortaya çıkması halinde kendileri için bu fonda tutulacağı belirtildi.
MSU Mütevelli Heyeti Başkanı Brian Breslin, yaptığı yazılı açıklamada, "Bütün mağdurlar ve ailelerinden özür dileriz. Kampüste değişiklik ihtiyacının farkındayız." ifadelerini kullandı.
Olimpiyat altın madalyalı ABD'li cimnastikçilerden Jordyn Wieber, McKayla Maroney ve Aly Raisman, Larry Nassar'ın tacizlerini MSU'ya bildirdiklerini ancak okulun bu konuda ihmalkar davrandığını iddia etmişti.
Nassar'ın tacizlerine maruz kalan Amerikalı milli sporcuların ayrıca ABD Cimnastik Federasyonu ve ABD Olimpiyat Komitesi aleyhine açılmış davaları bulunuyor.
Geçen yıl aralık ayında görülen 3 davada 60 yıl hapis cezası alan Larry Nassar, ocak ayında da 40 ila 175 yıl arasında değişen hapis cezalarına çarptırılmıştı.
Nassar, 1986'da ABD Cimnastik Federasyonunda işe başlamış, 1993'te de MSU'dan tıp derecesini almıştı.
Taciz skandalı ve kamuoyundan gelen baskılar nedeniyle, 2005'ten itibaren MSU Başkanı olan Lou Anna Simon ocak ayında görevinden istifa etmişti.
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