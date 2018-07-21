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ABD'deki tekne kazası

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.07.2018 18:59 | Son Güncelleme

Kazada hayatını kaybeden 17 kişinin arasında aynı aileden 4'ü çocuk 9 kişi bulunuyor

BRANSON (AA) - ABD'nin Missouri eyaletindeki Table Rock Gölü'nde batan gezinti teknesinde hayatını kaybeden 17 kişinin arasında aynı aileden 4'ü çocuk 9 kişinin bulunduğu bildirildi.

Stone Şerif Ofisi, kazada hayatını kaybedenlerin isimlerini açıkladı.

Açıklamada, yaşamını yitirinlerin arasında Indiana eyaletinden Missouri'ye turist olarak gelen aynı aileden 4'ü çocuk 9 kişinin bulunduğu belirtildi.

Indianalı ailenin dışında, Missouri eyaletinden 5, Arkansas eyaletinden 2 ve İllinois eyaletinden bir kişinin de kazada hayatını kaybettiği ifade edildi.

Hayatını kaybedenlerin isimleri şöyle:

"Indiana'dan Angela (45), Arya (1), Belinda (69), Ervin (76), Evan (7), Glenn (40), Horace (70), Maxwell (2) ve Reece Coleman (9), Missiouri eyaletinden William Asher (69), Rosemarie Hamann (68), Janice (63) ve William Bright (65), teknenin kaptanı Bob Williams (73), Arkansas eyaletinden Steve (53) ve oğlu Lance Smith (15) ile İllinois eyaletinden Leslie Dennison (64)."

Şiddetli rüzgar nedeniyle alabora olan teknedeki 31 yolcudan 14'ü kurtarılabilmişti. Kurtarılanlar arasında 2'si ağır 7 yaralı bulunuyor.

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ABD Missouri eyaleti tekne kazası

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