ABD’deki Türk enerji sektörü tek yürek oldu

ABD’de bulunan enerji sektöründe faaliyet gösteren Türk iş adamları bir araya geldi.

MÜSİAD USA Enerji Komitesi tarafından düzenlenen panelde birlik beraberlik vurgusu yapıldı. Toplantının açılış konuşmasını yapan Amerika Türk Toplulukları Birliği Başkanı ve MÜSİAD Enerji Komitesi Başkanı Savaş Şahin, “Türkiye artık, iç pazarının büyüklüğü, siyasi istikrarı ve sunduğu yatırım ve teşvik destekleri ile enerji sektöründeki yatırımcılar için cazibe merkezi olmuştur” dedi.

Bütün dünya ülkelerinin sağlam bir ekonomisinin olmazsa olmazı olan enerji piyasasının önemli aktörleri olarak toplandıklarını belirten Başkan Şahin, “Öncelikle milletimizin refahı için, mukaddeslerimiz için, Afrin’de cesaret ve kararlılıkla mücadele eden kahraman ordumuza Rabbimden muvaffakiyetler, şehitlerimize de Rabbimden rahmet diliyorum. Bizler hamdolsun, diğer bütün sektörler gibi ülkemiz enerji piyasasının da yatırımcı dostu, öngörülebilir, istikrarlı, etkin ve verimli şekilde işlediğini görmekteyiz. Özellikle yatırım maliyetlerinin yüksek olduğu, geri dönüşlerin uzun vadeli olduğu enerji piyasasında ülkemizin son dönemde çektiği yabancı yatırım miktarı gelinen noktayı işaret etmektedir. Ülkemiz artık, iç pazarının büyüklüğü, siyasi istikrarı ve sunduğu yatırım ve teşvik destekleri ile enerji sektöründeki yatırımcılar için cazibe merkezi olmuştur. Bizler bu kongrede, uluslararası perspektiften bakabilecek aktörler olarak, birikimlerimizi, ülkemizin ve sektörün geleceğine yönelik beklenti ve değerlendirmelerimizi paylaşacağız. Amerika’da var olan enerji piyasasına Türk iş adamlarımızın etkin ve kalıcı bir şekilde girişini sağlamak ve aynı zamanda burada bulunan iş adamlarının da ülkemizin enerji sektöründe yatırım yapmasını ve iş birliğini yapmasını sağlamak bu kongre ile amaçladığımız öncelikli hedefimizdir” diye konuştu.

“Anadolu’da yaşayan insanlardan daha fazla birlik ve beraberliğe ihtiyacımız vardır”

MÜSİAD USA New York Şubesi Başkanı Yavuz Orta ise, “Ticaretin görülen olduğu kadar görülmeyen kuralları da vardır. Ticaretin görülmeyen kuralı peygamber efendimiz zamanında başlamış Medine pazarına, ondan sonra sekizinci ve dokuzuncu yüzyıla gittiğimizde Arap tüccarlarının nasıl dünyanın şeklini değiştirdiği gibi ticaret yaparak bazen İslamlaştırdığını görürüz. Bizler Anadolu’nun bağrından çıkmış yurt dışında yaşayan gurbetçileriz. Anadolu’da yaşayan insanlardan daha fazla birlik ve beraberliğe ihtiyacımız vardır. Bizim yaptığımız işleri birlikte yapmamız gerekiyor. Ticaret insanlarının bir birlerine yardımcı olması gerekiyor.

2017 yılına baktığımız zaman Türkiye ABD’ye 7,5 milyar dolarlık mal göndermiş. ABD’de Türkiye’ye 8,5 milyar dolarlık mal göndermiş. Ticaret dengeli gözüküyor. ABD’nin toplam ithalatına baktığınız zaman 8,5 trilyon dolar. Türkiye 1 yılda ihracatı ile ABD’nin 1 günde aldığı malı gönderemiyor. ABD daha yakın tarihte savaş yaptığı Vietnam bile buraya 49 milyar dolarlık mal satıyor. Bizler burada Türkiye’deki iş adamlarının bağlantıları ve rehberleri olabiliriz. Onların buraya daha fazla ihracat yapmasını sağlayabiliriz” ifadelerini kullandı.

“Türkiye’ye olan borcumuzu geri ödeme zamanıdır”

MÜSİAD USA Başkanı Mustafa Tuncer, “Bizler global dünyada bireyselliğin ön plana çıktığı ve herkesin yalnızlaştığı bu dünyada güçlü olabilmek, ayakta kalabilmek için ve duruşumuzu sağlamlaştırabilmek için birlikteliklere ihtiyacımız var. Teksas’ta ilk memleketin milli değerleri ile uzlaşı içinde olan insanlarla toplandık. Neden Teksas’ta diyorum, malum terör örgütü yapılanmasının en güçlü olduğu yerlerden biridir orası. Her ne kadar burada yaşıyor olsak bile memleketimizi çok seviyoruz. Hem burada olan toplumumuz ve hem de memleketimize olan borcumuz açısından şimdi bunun geri ödemesini yapma zamanıdır. Kimimiz bunu hapse düşerek öder, kimimiz yazarak kalemiyle öder, bize düşen profesyonel iş adamları olarak da memlekete borcumuzu ödeyeceğiz. Fiili olarak pratikte bir şeyler yapmamız lazım. Klasik laftır Türkler neden bir araya gelemiyor. Türkler her zaman bir arada. Ancak Türkler hiçbir zaman azınlık olarak başka toplumların arasında yer almamıştır. Biz hiçbir yerde azınlık olarak yaşamadık ki” dedi.