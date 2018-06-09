ABD'deki Türkler sandık başında

New York'ta 40 bin 18 kayıtlı seçmen bulunduğunu söyleyen Yalçın, bu seçimlerde yurtdışı seçmen kütüğüne kayıtlı vatandaşların Amerika dışındaki başka bir ülkedeki temsilcilikte de oy verebileceklerini anlattı.

Türkiye'nin New York Başkonsolosu Ertan Yalçın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, New York'ta seçmenlerin hafta sonları beş, hafta içi üç sandıkta oylarını kullanabileceklerini söyledi.

ABD'de kayıtlı 106 binden fazla seçmen, New York, Washington D.C, Boston, Miami, Houston, Chicago ve Los Angeles'taki temsilciliklerde bugünden itibaren 17 Haziran Pazar gününe kadar, 09.00-21.00 saatlerinde oy verebilecek.

Seçmenlerin Yüksek Seçim Kurulunun internet sitesinden T.C. kimlik numaraları ile nerede kayıtlı olduklarını öğrenmeleri gerektiğine dikkati çeken Yalçın, ''Bazen seçmenlerin Türkiye'de kayıtlı oldukları çıkıyor ve maalesef yurtdışında oy kullanmaları mümkün olmuyor. Biz uzun yollardan gelen seçmenleri geri çevirmek istemiyoruz. Bu nedenle gelmeden kontrol ederlerse bu onlar için ilk önlem olabilir.'' dedi.

Seçmenlere oy vermek için üzerinde kimlik numarası olan ehliyet, kimlik ya da pasaportla seçim merkezlerine gelmelerini de hatırlatan Yalçın, vatandaşların hafta içinde daha hızlı ve daha rahat oy kullanabileceklerini ifade etti.

Hakan isimli 20 yaşındaki öğrenci seçmen, ''Sistem değiştiği için de ittifakla seçime girme gibi bir durum ortaya çıktı. O yüzden önceki seçimlere göre daha farklı bir durum ortaya çıkacağını düşünüyorum. Mecliste daha fazla temsilcinin olacağını ve her kesimden değişik milletvekilleri olacağını düşünüyorum. Hayırlısı olsun.'' diye konuştu.

Hasan isimli 77 yaşındaki seçmen de ''Memleket için hayırlı olsun, gençlerimize hayırlı olsun.'' dedi.