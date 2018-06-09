ABD'deki Türkler sandık başında

Kılıç, "Oy verme işlemi, her gün sabah 09.00 akşam ve 21.00 saatleri arasında 17 Haziran'a kadar devam edecek. Sandık başında bir yığılma olursa gece saat 23.55'e kadar da oy verme süresini uzatacağız." ifadelerini kullandı.

Oy kullanma işlemleriyle ilgili AA muhabirine açıklama yapan Büyükelçi Kılıç, ABD'de kayıtlı seçmenlerin oylarını kullanması için New York, Washington D.C, Boston, Miami, Houston, Chicago ve Los Angeles temsilciliklerinde sandıkların kurulduğu belirtti.

ABD'de kayıtlı seçmenler, Türkiye'de 24 Haziran’da yapılacak Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimleri için sandık başına gidiyor.

WASHINGTON (AA) - Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç, ABD'de, Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ne katılım oranının önceki seçimlere göre yüksek olmasını beklediklerini söyledi.

Bir önceki seçimde katılım oranının yüzde 30'un üzerinde gerçekleştiğini hatırlatan Kılıç, bu seçimlerde bu oranın daha yüksek olabileceği değerlendirmesinde bulundu.

Vatandaşların sandık başına gelerek oy kullanmasını "demokrasiye inançlarının bir göstergesi" olarak niteleyen Kılıç, şu ifadeleri kullandı:

"Amerikan başkanının seçildiği seçimlerde yüzde 45 oranında katılım olduğu dikkate alınırsa, artan katılım oranının Amerikan yetkililerine de Türk halkının demokrasiye olan bağlılığını ve demokrasiye inancını göstereceği kanaatindeyim. Onun için vatandaşlarımızın artan ölçüde oy kullanmak üzere büyükelçiliğimize ve başkonsolosluklarımıza bekliyoruz."

Yüksek Seçim Kurulunun bu seçimlerde vatandaşların oy kullanmasını sadece kayıtlı oldukları temsilciliklerle sınırlamadığını anlatan Kılıç, ABD'de yaşayan vatandaşların ülkedeki herhangi bir temsilcilikte oy kullanabileceğini belirtti.

Kılıç, "Hükümetimizin bu kararı, siz gurbette yaşıyorsunuz ama gurbete mahkum değilsiniz, Türkiye'nin geleceği üzerinde söz sahibisiniz ve bu imkanınızı kullanarak Türkiye'nin geleceğine ilişkin beklentilerinizi sandığa yansıtın anlamındadır." diye konuştu.

ABD'deki Türk vatandaşlarının bu imkanı değerlendireceğine inandığını dile getiren Kılıç, "Bu sabah itibariyle geçmiş yıllara kıyasla baktığımızda katılımda önemli bir artış var." değerlendirmesini yaptı.

ABD'de 106 bin civarında kayıtlı seçmen bulunuyor. Washington'da 10 bin, New York'ta 40 bin, Chicago'da ise 10 bin civarında seçmen olduğu belirtiliyor.

