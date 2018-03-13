ABD'deki Uluslararası Ev Eşyaları Fuarı'na Türkiye damgası

CHICAGO (AA) - ABD'nin Chicago kentinde düzenlenen Uluslararası Ev Eşyaları Fuarı'na Türkiye'den 20 firma katılıyor.

Türkiye'nin "milli katılım" ile temsil edildiği 4 günlük fuar, Kuzey Amerika'nın en büyük kongre ve fuar merkezlerinden McCormick Place'te geçen cumartesi günü başladı. Ev eşyası sektöründe dünyanın en büyük organizasyonlarının başında yer alan fuarda Türk firmalarının stantları yoğun ilgi görüyor.

Fuarda Türk katılımcıların stantlarını ziyaret eden Türkiye'nin Chicago Başkonsolosu Umut Acar, AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

ABD'nin en önemli ev eşyaları fuarında Türkiye'nin bu sene geniş katılımla temsil edildiğini belirten Acar, "Fuara, ABD'de faaliyet gösteren firmalarımızın yanı sıra pazara yeni girmek isteyen toplam 20 firmamız katılıyor. Dünyanın en büyük organizasyonlarından olan bu fuara katılan firmalarımızı ziyaret etmek ve stantlarının ilgi görmesine tanık olmak bizleri çok sevindirdi." dedi.

Başkonsolos Acar, Türk firmalarının ABD pazarına yönelik artan ilgisinin, gelişmekte olan Türk-Amerikan ekonomik ve ticari ilişkileri bakımından umut verici olduğunu vurguladı.