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ABD'deki yerel seçimlerde aday kadın sayısında rekor

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.08.2018 20:43 | Son Güncelleme

ABD'de kasım ayında yapılacak Kongre ara seçimlerinde ve yerel seçimler için aday olan kadın sayısı 168'e ulaşarak rekor kırdı

ABD'de dün 4 eyalette yapılan ön seçimlerin ardından ülke genelinde yerel seçimlere aday olan kadınların sayısı rekor seviyeye ulaştı.

ABD basınındaki haberlere göre, ülkede kasım ayında yapılacak Kongre ara seçimlerinde ve yerel seçimler için dün Kansas, Michigan, Missouri ve Washington eyaletlerinde yapılan ara seçimlerin ardından yerel seçimler için aday kadın sayısı tarihi rekor kırdı.

Rutgers Amerikan Kadın ve Siyaset Merkezi (CAWP) verilerine göre, en az 168 kadın aday ön seçimleri geçerek 2016'daki 167 kadın aday sayısını geride bıraktı.

Ayrıca Michigan'dan Gretchen Whitmer ve Kansas'dan Laura Kelly'nin Demokrat Parti'nin vali adayı olmasıyla 11 kadın vali adayı da 1994'teki rekoru geçti.

CAWP Direktörü Debbie Walsh, "Bu seçim dönemi, kadın adaylar açısından rekorlar dönemiydi. Bu hikaye bu gece de devam ediyor." diye konuştu.

- Müslüman kadın adayın seçim zaferi

Michigan eyaletindeki Demokrat Parti'nin ön seçimlerine katılan ilk Müslüman kadın aday Raşide Tlaib, Kongre'ye girmeye kazanmıştı.

Seçim kampanyası sırasında kapı kapı dolaşarak bir milyon dolardan fazla yardım toplamayı başaran Filistin asıllı Tlaib, aralarında Detroit Belediye Meclisi Başkanı Brenda Jones ve Westland Belediye Başkanı Bill Wild'ın bulunduğu diğer Demokrat adaylarla yarıştığı ön seçimlerin galibi olmuştu.

- 90'dan fazla Müslüman aday

Kasım ayında yapılacak Kongre ara seçimlerinde ve yerel seçimlerde çoğunluğu Demokrat 90'dan fazla Müslüman adayın ülke genelinde seçimlere girdiği belirtiliyor. Bu, 11 Eylül 2001 saldırılarından itibaren en yüksek aday sayısı olma özelliği taşıyor.

Analistler sayılardaki bu artışta, ABD Başkanı Donald Trump'ın göçmen karşıtı söylemlerinin etkili olduğunu ve Müslümanların bu nedenle kendilerini hem yerel hem de ulusal seviyede temsil etmek için politikaya atıldığını belirtiyor.

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Anahtar Kelimeler:
ABD yerel seçimler

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