ABD'den Afganistan açıklaması

WASHINGTON (AA) - ABD Dışişleri Bakanlığı, ramazan dolayısıyla Afganistan Devlet Başkanı Eşref Gani'nin, Taliban örgütüne karşı yürütülen savaşta geçici ateşkes ilan edilmesi talebini memnuniyetle karşıladıklarını açıkladı.
Bakanlık Gani'nin, güvenlik güçlerinden, Ramazan Bayramı'nı da kapsayacak şekilde Taliban'a karşı operasyonlarını durdurmasını istemesine ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.
Açıklamada, "Başkan Gani'nin Afgan halkının Ramazan Bayramı'nı korkusuz bir şekilde kutlaması için, Afganistan hükümeti ve Taliban arasında geçici ateşkes teklifinde bulunmasını, memnuniyetle karşılıyoruz." ifadesine yer verildi.
Gani'nin teklif ettiği geçici ateşkes sayesinde, çatışmaların tamamen sona ermesi adına çözüm arayışlarında bulunabileceğini belirtilen Afganistan Ulema Konseyi'nin de Taliban'a, şiddet olaylarına son vermesi yönünde çağrı yaptığı kaydedildi.
Açıklamada ayrıca, Gani'nin teklifine binaen bölgedeki NATO güçleri ve ABD birliklerinin de çağrıya uyacağı belirtildi.
Gani teklifinde, ateşkesin 12 Haziran'da başlayıp, 19 Haziran'da sona ermesini önermişti.
Ayrıca Gani, Taliban dışındaki DAEŞ, Hakkani ve diğer terör örgütlerine yönelik operasyonların devam edeceğini belirtmişti.
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