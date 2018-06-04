ABD'den Afganistan'daki saldırıya kınama

WASHINGTON (AA) - ABD Dışişleri Bakanlığı, Afganistan'ın başkenti Kabil'de Alimler Şurası toplantısında düzenlenen intihar saldırısını kınadığını bildirdi.
Bakanlık Sözcüsü Heather Nauert, saldırıya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, "ABD, dini liderlerin ve din alimlerinin Kabil'de barış adına yaptıkları toplantıya düzenlenen intihar saldırısını kınıyor." ifadesine yer verdi.
Alimlerin saldırıdan önceki görüşmelerinde "Afganistan yönetimi aleyhinde 'cihat' etmenin meşru olduğunu reddettikleri" ve "intihar saldırısı düzenlemenin İslam hukukuna uygun olmadığı" yönünde fetva verdikleri aktarılan açıklamada, saldırının, saldırganların öne sürdükleri İslami gerekçelerle çeliştiği belirtildi.
Açıklamada, ABD'nin Afgan hükümeti ve halkıyla dayanışma içerisinde olmaya devam edeceği vurgulandı.
Kabil'de intihar saldırılarının haram olduğu ilan edilen Alimler Şurası toplantısında düzenlenen intihar saldırısında 7 kişi ölmüş, 9 kişi yaralanmıştı.
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