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ABD'den Afrin için "PKK" itirafı

GÜNCEL HABERLERİ | 26.01.2018 00:57 | Son Güncelleme 5 saat önce

- ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nauert, Türkiye'nin Afrin'e yönelik operasyonuyla ilgili açıklama yaparken bölgedeki PYD/PKK unsurları için "YPG" yerine doğrudan "PKK" ifadesini kullandı

WASHINGTON (AA) - ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, Türkiye'nin Afrin operasyonuyla ilgili açıklama yaparken bölgedeki PYD/PKK unsurları için "YPG" yerine doğrudan "PKK" ifadesini kullandı.

Günlük basın brifinginde Sözcü Nauert, Afrin operasyonu ve Türkiye'nin bölgedeki adımlarıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Nauert, Suriye'nin kuzeybatısındaki PYD/PKK unsurlarıyla ilgili konuşurken ABD yönetiminin her zaman dile getirdikleri "YPG" tanımı yerine doğrudan "PKK" ifadesini kullandı. Daha sonra sözlerinde herhangi bir düzeltme yapmayan Nauert, "Türkiye, Suriye'nin kuzeybatısında DEAŞ'tan gözünü çevirip PKK'nın peşine düştü. Orada istikrar istiyoruz." yorumunu yaptı.

Afrin'de görece olarak "istikrar olduğunu" ve şu anda yerel halkın bölgeden kaçmaya başladığını savunan Nauert, bölgedeki gerginliğin düşmesini istediklerini kaydetti.

ABD Başkanı Donald Trump'ın önceki gün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı telefon görüşmesinde de "bölgedeki tansiyonun azalması" konusunun konuşulduğunu vurgulayan Nauert, Suriye'nin çok zor bir süreçten geçtiğini ve ülkenin kuzeybatısında yeni bir sorun alanının ortaya çıkmasını istemediklerini dile getirdi.

(AA)

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