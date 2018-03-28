ABD'den BM barış gücü misyonu bütçesine adil katkı çağrısı

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (AA) - ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Nikki Haley, BM barış gücü misyonlarının bütçesine en fazla katkıyı ülkesinin yaptığını belirterek, ''Sadece bir ülke BM barış gücü misyonlarının bütçesinin dörtte birinden fazlasını karşılamamalı. Üye ülkeler arasında bütçenin daha adil bir şekilde dağılımını dört gözle bekliyoruz.'' dedi.

Haley, BM Güvenlik Konseyinde BM barış gücü operasyonlarının görüşüldüğü toplantıda yaptığı konuşmada, ABD'nin 6,8 milyar dolar olan barış gücü misyonlarının bütçesinin bundan sonra yüzde 28,5'ini değil yüzde 25'ini karşılayacağını söyledi.

Nikki Haley, ''Sadece bir ülke BM barış gücü misyonlarının bütçesinin dörtte birinden fazlasını karşılamamalı. Üye ülkeler arasında bütçenin daha adil bir dağılımını dört gözle bekliyoruz.'' değerlendirmesinde bulundu.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ise Liberya, Sierra Leone ve Fildişi Sahili'ndeki barış gücü misyonlarının görevlerini tamamladıktan sonra kapandığını söyledi.

Diğer BM barış gücü misyonlarının da konuşlandırıldıkları ülkelerde barış ve güvenliğin sağlanmasının ardından görevlerini tamamlayarak ayrılmalarını umut ettiğini belirten Guterres, barış gücü misyonlarının artık çok daha tehlikeli, karmaşık ve yüksek riskli ortamlarda faaliyet gösterdiğini ve güçlü modern silahlara erişimi olan silahlı gruplar ve teröristlerden gelen tehditlerle karşı karşıya olduğunu anlattı.