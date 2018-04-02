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ABD'den BMGK'nin İsrail'in Gazze'de orantısız güç kullanımına ilişkin soruşturma talebine ret

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.04.2018 22:20 | Son Güncelleme

BM Güvenlik Konseyinin Gazze'de İsrail'in orantısız güç kullanımı nedeniyle 18 Filistinin hayatını kaybettiği şiddet olaylarına ilişkin bağımsız ve şeffaf bir soruşturma yürütülmesi talebi ABD'nin engeline takıldı

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (AA) - ABD'nin, İsrail'in Gazze'de orantısız güç kullanımı nedeniyle 18 Filistinin hayatını kaybettiği şiddet olaylarına ilişkin bağımsız ve şeffaf bir soruşturma yürütülmesini isteyen Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) talebini reddettiği bildirildi.

BMGK nisan ayı dönem başkanı Peru'nun BM Daimi Temsilcisi Gustavo Meza Cuadra, ülkesinin 15 üyeli konseyin bu ayki dönem başkanlığını üstlenmesi üzerine BM Genel Merkezinde basın toplantısı düzenledi.

Filistinlilerin ''Toprak Günü'' yürüyüşünde Gazze'de yaşanan şiddet olaylarını değerlendiren Cuadra, BMGK'nin bu olaylar üzerine geçen cuma acil toplandığını, İsrail'in orantısız güç kullanımı nedeniyle 18 Filistinin hayatını kaybettiği şiddet olaylarına ilişkin bağımsız ve şeffaf bir soruşturma talep edildiğini ancak ABD'nin buna karşı çıkması nedeniyle BMGK açıklamasının kabul edilmediğini söyledi.

Gazze'de çok sayıda kişinin hayatını kaybetmesine ve yaralanmasına ilişkin soruşturma talebi konseyin geçici üyelerinden Kuveyt'ten gelmişti.

- BMGK, Myanmar'ı ziyaret edecek

BM Güvenlik Konseyi'nin 20-21 Nisan tarihlerinde Irak'ı ziyaret edeceğini de belirten Cuadra, konseyin Arakanlı mültecilerin durumunu görmek için Myanmar ve Bangladeş'e de bir ziyaret gerçekleştireceklerini ve Arakan'a gitmeyi de deneyeceklerini söyledi.

Cuadra, Myanmar ziyaretinin tarihine ilişkin ise bilgi vermedi.

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