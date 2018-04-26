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ABD'den Boeing-THY açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.04.2018 19:59 | Son Güncelleme

ABD Dışişleri Bakanlığı: - "Türk Hava Yollarını, 12 Mart'ta, 5 tane artırma opsiyonuyla birlikte 25 Boeing 787-9 Dreamliners sipariş ettiğini açıklamasından ve 25 Nisan'da bu uçaklar için GE motorları almasından dolayı tebrik ederiz"

WASHINGTON (AA) - ABD Dışişleri Bakanlığı, Türk Hava Yollarını (THY), Boeing'le yaptığı ticari anlaşmadan dolayı tebrik etti.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, THY ve Boeing arasındaki anlaşmanın, iki ülkenin ekonomik iş birliği adına önemine vurgu yapıldı.

Açıklamada, "Türk Hava Yollarını, 12 Mart'ta, 5 tane artırma opsiyonuyla birlikte 25 Boeing 787-9 Dreamliners sipariş ettiğini açıklamasından ve 25 Nisan tarihinde bu uçaklar için GE motorları almasından dolayı tebrik ederiz." denildi.

Toplam değeri 10 milyar doları aşan anlaşmanın, iki ülke arasındaki ticari iş birliğini genişletmek adına önemine değinilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Boeing ve GE dahil olmak üzere Amerikan şirketleri Türkiye pazarına kendilerini adamış durumdalar ve Türkiye'ye yaptıkları yatırımlar yeni kapasite ve yetenekler ortaya çıkardı, bölgedeki sosyo-ekonomik gelişim için yenilikçi çözümler sundu. Özellikle havacılık sektörünce, Amerikan şirketleri, değer ekleyen üretim, ithalat, yüksek teknolojili işler ve inovasyon sunuyor. GE, Boeing, Türk Hava Yolları ve Türkiye hükümetini bu önemli açıklamadan dolayı tebrik ediyoruz. Türkiye ile ABD arasındaki ekonomik iş birliğini daha da ileri bir seviye getirmek için sabırsızlanıyoruz."

Dünyanın en büyük uçak üreticilerinden Boeing'le THY arasındaki anlaşma 12 Mart tarihinde açıklanmıştı.

Boeing'den yapılan açıklamada da THY'nin 787-9 Dreamliner tipi yolcu uçaklarına yönelik siparişinin karara bağlandığı belirtilmişti.

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Anahtar Kelimeler:
ABD Türk Hava Yolları (THY) Boeing Türkiye

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