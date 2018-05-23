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ABD'den Çin'e Güney Çin Denizi tepkisi

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.05.2018 21:18 | Son Güncelleme

Pentagon Sözcüsü Yarbay Christopher Logan: - "Çin'in, Güney Çin Denizi'ni silahlandırmaya devam etmesine ilk yanıt olarak Çin'i, Halk Özgürlük Ordusu (Çin ordusu) Donanmasını 2018 Pasifik Kıyısı (RIMPAC) Tatbikatına davet etmedik" - "Çin'in Güney Çin Denizi'ndeki ihtilaflı adaları silahlandırmaya devam etmesi bölgede tansiyonun yükselmesine ve istikrarsızlığa hizmet ediyor" - "Çin'e, askeri sistemleri derhal çekmesi ve Güney Çin Denizi'ndeki ihtilaflı adaların silahlandırma sürecini geriye sarması çağrısında bulunduk"

WASHINGTON (AA) - ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Çin'in Güney Çin Denizi'ndeki adaları silahlandırdığı için Çin Donanmasını 2018 Pasifik Kıyısı Deniz Tatbikatına (RIMPAC) davet etmeyeceğini açıkladı.

Konuyla ilgili açıklama yapan Pentagon'da Pasifik Komutanlığı (PACOM) masasında görevli sözcü Yarbay Christopher Logan, "Çin'in Güney Çin Denizi'ndeki ihtilaflı adaları silahlandırmaya devam etmesi bölgede tansiyonun yükselmesine ve istikrarsızlığa hizmet ediyor." ifadesini kullandı.

Çin’in Güney Çin Denizi’ndeki faaliyetlerinin RIMPAC tatbikatının amaçları ile örtüşmediğini ifade eden Logan, "Çin'in Güney Çin Denizi'ni silahlandırmaya devam etmesine ilk yanıt olarak Çin'i, Halk Özgürlük Ordusu (Çin ordusu) Donanmasını 2018 Pasifik Kıyısı (RIMPAC) tatbikatına davet etmedik." dedi.

Logan ayrıca Çin'in Güney Çin Denizindeki ihtilaflı Spratly Adası'na gemi savar füzeleri, karadan havaya füze sistemleri ve elektronik sinyal karıştırıcılar yerleştirdiğine dair ABD'nin elinde güçlü kanıtlar bulunduğunu öne sürdü.

Çin'in geçen hafta ise Woody adasında bombardıman uçakları konuşlandırdığını hatırlatan sözcü, bu adımın bölgedeki tansiyonu daha da artırdığını kaydetti.

Yarbay Logan şunları kaydetti:

"Çin, deniz güvenliği, denizcilik yardımı, arama-kurtarma, balıkçıların korunması ve diğer askeri olmayan fonksiyonlar için yapay adalar inşa ettiğini beyan ederken bu silah sistemleri sadece askeri amaçlarla buralara konuşlandırılıyor. Çin'e askeri sistemleri derhal çekmesi ve Güney Çin Denizi'ndeki ihtilaflı adaların silahlandırma sürecini geriye sarması çağrısında bulunduk."

Güney Çin Denizi'ndeki yapay adalar ve Çin'in bölgedeki askeri faaliyetleri, ABD ve bölge ülkelerinin ile Çin arasında gerilime neden olmaya devam ediyor.

Çin'in söz konusu ihtilaflı adalar üzerinde hava tanımlama sistemi kurarak askeri unsurların bölgeye girişini engellemeye çalışmasıyla başlayan süreç Pekin'in o adaları silahlandırmasıyla devam ediyor.

ABD, Çin'in askeri sınırlamalarını tanımadığını göstermek amacıyla zaman zaman bölgeden savaş gemilerini geçiriyor.

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