ABD'den Çin'e Myanmar eleştirisi

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (AA) - ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Nikki Haley, Arakan krizinde BM Güvenlik Konseyinde Myanmar'a yönelik herhangi bir adım atılmasını engelleyen Çin'i isim vermeden eleştirerek, "Bazı üyeler şimdiye kadar kişisel çıkarları uğruna harekete geçmemizi engelledi." dedi.

Haley, BM Güvenlik Konseyinin, Myanmar güvenlik güçlerin şiddet olayları sonucu Bangladeş'e sığınan Arakanlı mültecilerin durumunu gözlemlemek için Myanmar ve Bangladeş'e düzenlediği ziyaretin ardından yapılan Myanmar oturumunda, konsey üyesi ülkelerin temsilcilerinin Arakan'daki krize ve Rohingya Müslümanlarının maruz kaldığı zorluklara ilk elden şahit olduklarını söyledi.

BM Güvenlik Konseyinde Myanmar'a kalkan olan Çin'i de isim vermeden eleştiren Haley, "Kısa vadeli ekonomik çıkarların bildiğimiz doğruyu yapmamıza engel olmasına izin veremeyiz. Myanmar'ı bu krizi çözmek için gerçek adımlar atmaya teşvik edecek benzersiz araçlarımız var ve bunları kullanmalıyız ama bazı üyeler şimdiye kadar kişisel çıkarları uğruna harekete geçmemizi engelledi." diye konuştu.