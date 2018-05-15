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ABD'den Çin'e Myanmar eleştirisi

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.05.2018 06:06 | Son Güncelleme

ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Nikki Haley: - "Kısa vadeli ekonomik çıkarların bildiğimiz doğruyu yapmamıza engel olmasına izin veremeyiz. Myanmar'ı bu krizi çözmek için gerçek adımlar atmaya teşvik edecek benzersiz araçlarımız var ve bunları kullanmalıyız ama bazı üyeler şimdiye kadar kişisel çıkarları uğruna harekete geçmemizi engelledi"

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (AA) - ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Nikki Haley, Arakan krizinde BM Güvenlik Konseyinde Myanmar'a yönelik herhangi bir adım atılmasını engelleyen Çin'i isim vermeden eleştirerek, "Bazı üyeler şimdiye kadar kişisel çıkarları uğruna harekete geçmemizi engelledi." dedi.

Haley, BM Güvenlik Konseyinin, Myanmar güvenlik güçlerin şiddet olayları sonucu Bangladeş'e sığınan Arakanlı mültecilerin durumunu gözlemlemek için Myanmar ve Bangladeş'e düzenlediği ziyaretin ardından yapılan Myanmar oturumunda, konsey üyesi ülkelerin temsilcilerinin Arakan'daki krize ve Rohingya Müslümanlarının maruz kaldığı zorluklara ilk elden şahit olduklarını söyledi.

BM Güvenlik Konseyinde Myanmar'a kalkan olan Çin'i de isim vermeden eleştiren Haley, "Kısa vadeli ekonomik çıkarların bildiğimiz doğruyu yapmamıza engel olmasına izin veremeyiz. Myanmar'ı bu krizi çözmek için gerçek adımlar atmaya teşvik edecek benzersiz araçlarımız var ve bunları kullanmalıyız ama bazı üyeler şimdiye kadar kişisel çıkarları uğruna harekete geçmemizi engelledi." diye konuştu.

Myanmar'ın BM Daimi Temsilcisi Hau Do Suan ise insan hakları ihlallerine göz yumulmayacağını, kanıtlarla desteklenen ihlallere ilişkin iddiaların soruşturulacağını ve harekete geçileceğini dile getirdi.

Myanmar ordusu, ülkenin farklı bölgelerinde etnik azınlıklara yönelik insan hakları ihlalleri nedeniyle eleştirilere hedef oluyor. BM, ordu güçlerinin ülkenin güneybatısındaki Arakan eyaletinde 700 binden fazla Müslümanın komşu Bangladeş'e sığınmasına yol açan operasyonlarını "etnik temizlik" olarak tanımlamıştı.

Öte yandan, kuzeydeki Kaçin eyaletinde de ordu güçleri ile ayrılıkçı isyancılar arasındaki çatışmalar nedeniyle yerli Hristiyan Kaçin etnik topluluğuna mensup binlerce kişi yurtlarını terk etmek zorunda kalmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
arakan BMGK çin Myanmar

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