ABD'den DEAŞ'ın kontrolündeki alanın oranına düzeltme

Dillon, "DEAŞ geride kalan savaşçılarının sayısı bizim için onların ayağa tekrar kalkıp bir ağ bir örgüt gibi çalışmasından daha düşük bir kaygı. Halen kaldıkları yerde sıkışmış durumdalar." şeklinde konuştu.

DEAŞ'ın kalan militanlarının sayısı konusunda herhangi bir bilgi paylaşmayan Dillon, DEAŞ'ın Suriye'nin Ebu Kemal kentinin kuzeyinde yer alan Şişa ve Hacin kasabalarında köşeye sıkıştırıldığını ifade etti.

Albay Dillon, video konferansla bağlandığı ABD Savunma Bakanlığında (Pentagon), Irak ve Suriye'de devam eden DEAŞ karşıtı operasyonlar hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Dillon ayrıca, bu konuda Rusya'yı bilgilendirdiklerini belirtti.

DEAŞ’ın elindeki topraklarla ilgili bir soru üzerine Dillon, örgütün elinde yüzde 10'dan az bir toprak kaldığını öne sürdü.

Dillon, şu ifadeleri kullandı:

"DEAŞ'ın elinde kalan topraklarla ilgili olarak yüzde 10'dan az. Daha önce kendi alanlarımızdan bahsetmiştik ve yüzde 98 'örgütün elinden alınan topraklar' demiştik. Ancak DEAŞ Fırat'ın batısındaki alanlarda tekrar ortaya çıkınca biz DEAŞ'ın elinden alınan toprağı yüzde 90'ın üzerinde olarak ifade ediyoruz."

- Suriye saldırısı operasyonları etkilemedi

Dillon, Suriye rejiminin abluka altındaki Guta bölgesinin Duma kasabasında düzenlediği kimyasal saldırıya karşı ABD, Fransa ve İngiltere'nin rejime yönelik saldırılarının koalisyon operasyonlarını etkilemediğini ifade etti.

Merkez Hava Kuvvetleri Komutanlığının Suriye saldırısına destek sunarken, bölgede DEAŞ karşıtı hava operasyonlarına da devam ettiğini belirten Dillon, "Bizim haftalık saldırı raporlarımızda da gördüğünüz gibi ocak-şubat zaman diliminden beri koalisyonun Suriye'de yaptığı hava saldırılarında artış var." ifadesini kullandı.