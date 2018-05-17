ABD'den Enver İbrahim açıklaması

WASHINGTON (AA) - ABD yönetiminin, Malezya'da 2015'ten bu yana hapiste bulunan muhalefet lideri Enver İbrahim'in serbest bırakılmasını memnuniyetle karşıladığı bildirildi.
Bakanlık, Malezya'da Enver İbrahim'in kraliyet affıyla serbest bırakılmasına ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.
Açıklamada, "ABD, siyasi lider Enver İbrahim'in serbest bırakılmasını ve tamamen affedilmesini memnuniyetle karşılamaktadır. İbrahim'in tutuklanması Malezya hukuku adına ciddi soru işaretleri ortaya çıkarmıştı." ifadesine yer verildi.
Bakanlık açıklamasında, iki ülke ilişkilerinin Malezya'daki yeni hükümetin katkılarıyla daha da güçlenmesinin umut edildiği belirtildi.
Malezya'da 9 Mayıs'ta yapılan genel seçimden birinci çıkan Halkın Umudu (Harapan Rakyat) ittifakının lideri Mahathir Muhammed, başbakanlık görevine başladıktan sonra 2015'te hapse atılan Enver'in serbest bırakılması için süreci hemen başlatacağını açıklamıştı. Mahathir, Kral Muhammed'in (Yang di-Pertuan Agong) de Enver'e kraliyet affı tanınması konusunda istekli olduğunu ifade etmişti.
Malezya'da 2008'deki seçimlerden başarıyla çıkan ancak parlamentoda çoğunluğu elde edemeyen Enver İbrahim, fiili livatayla suçlanmış, Yüksek Mahkemede 2012'de aklanmasına rağmen 7 Mart 2014'te 5 yıl hapse mahkum edilmişti. Enver, 2015'ten bu yana da hapis yatıyordu.
Kraliyet affıyla dün serbest bırakılan Enver ile destekçileri, söz konusu suçlama ve yargılama sürecinin eski Başbakan Necip Rezak hükümetinin siyasi hesaplarından kaynaklandığına dikkati çekmişti.
Putin 'Trump'ın başkan olması için' doğrudan talimat vermiş!
O fotoğraftaki direnişçi bakın kim çıktı!
AB Konseyi Başkanı Donald Tusk'tan ABD'ye sert sözler!
'Torba teklif' TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan net mesaj: Asla izin vermeyeceğiz
Bakan İsmet Yılmaz'dan büyük müjde! 25 bin kişi...
Ordu'da 38 yaşındaki Yılmaz Çakır, Kadir İnanır sevgisi yüzünden intihara kalkıştı
81 yaşında tutuklandı! Suçunu duyan dehşete düştü
Muharrem İnce'den gözaltına alınan Barış Atay için ilk yorum
Bakan devreye girdi, yolcu uçağı lise bahçesine indi
Dünya 'Ankara'nın zengin çocukları'nı konuşuyor!
Lada Niva ‘nın fiyatı el yakacak seviyede
Whatsapp bu sabah değişti! İşte WhatsApp uygulamasının son güncel hali
Öğretmenlik eğitimi değişiyor! YÖK'ün yeni öğretmenlik lisans programları nasıl olacak?
Okuyucu Yorumları 0 yorum