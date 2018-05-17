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ABD'den Enver İbrahim açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.05.2018 02:55 | Son Güncelleme

ABD Dışişleri Bakanlığı: - "ABD, (Malezya'da) siyasi lider Enver İbrahim'in serbest bırakılmasını ve tamamen affedilmesini memnuniyetle karşılamaktadır"

WASHINGTON (AA) - ABD yönetiminin, Malezya'da 2015'ten bu yana hapiste bulunan muhalefet lideri Enver İbrahim'in serbest bırakılmasını memnuniyetle karşıladığı bildirildi.

Bakanlık, Malezya'da Enver İbrahim'in kraliyet affıyla serbest bırakılmasına ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

Açıklamada, "ABD, siyasi lider Enver İbrahim'in serbest bırakılmasını ve tamamen affedilmesini memnuniyetle karşılamaktadır. İbrahim'in tutuklanması Malezya hukuku adına ciddi soru işaretleri ortaya çıkarmıştı." ifadesine yer verildi.

Bakanlık açıklamasında, iki ülke ilişkilerinin Malezya'daki yeni hükümetin katkılarıyla daha da güçlenmesinin umut edildiği belirtildi.

Malezya'da 9 Mayıs'ta yapılan genel seçimden birinci çıkan Halkın Umudu (Harapan Rakyat) ittifakının lideri Mahathir Muhammed, başbakanlık görevine başladıktan sonra 2015'te hapse atılan Enver'in serbest bırakılması için süreci hemen başlatacağını açıklamıştı. Mahathir, Kral Muhammed'in (Yang di-Pertuan Agong) de Enver'e kraliyet affı tanınması konusunda istekli olduğunu ifade etmişti.

Malezya'da 2008'deki seçimlerden başarıyla çıkan ancak parlamentoda çoğunluğu elde edemeyen Enver İbrahim, fiili livatayla suçlanmış, Yüksek Mahkemede 2012'de aklanmasına rağmen 7 Mart 2014'te 5 yıl hapse mahkum edilmişti. Enver, 2015'ten bu yana da hapis yatıyordu.

Kraliyet affıyla dün serbest bırakılan Enver ile destekçileri, söz konusu suçlama ve yargılama sürecinin eski Başbakan Necip Rezak hükümetinin siyasi hesaplarından kaynaklandığına dikkati çekmişti.

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Anahtar Kelimeler:
ABD Enver İbrahim Malezya

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