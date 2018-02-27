HABER

ABD'den Esed rejimine uyarı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.02.2018 01:38 | Son Güncelleme

Beyaz Saray Sözcüsü Sanders: - "Suriye (rejimi), yüz binlerce sivili hava, top, roket ve ardından da kara saldırılarıyla terörize ediyor. Rejimin klorin gazını bir silah olarak kullanması, sadece durumu daha da kötüleştiriyor. ABD, insani yardım görevlilerinin acil yardıma muhtaç kişilere ulaşması için saldırıların derhal sona ermesi çağrısında bulunuyor" - "Kuzey Kore'nin müzakerelere açık olduğunu söylemesi güzel ancak Kuzey Kore ile yapılacak herhangi bir müzakerenin sonucu 'nükleerden arındırma' olmalıdır. O zamana kadar ABD ve dünya kamuoyu, Kuzey Kore'nin nükleer ve füze programının çıkmaz sokak olduğunu bilmeli"

WASHINGTON (AA) - Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders, Suriye'de Beşşar Esed rejiminin sivillere yönelik saldırılarını derhal durdurması ve ilk yardım görevlilerinin acil müdahale gereken bölgelere girişinin sağlanması gerektiğini söyledi.

Sözcü Sanders, Beyaz Saray'daki günlük basın brifinginde Suriye'deki son gelişmelere yönelik değerlendirmelerde bulundu.

Sanders, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi tarafından geçen cumartesi günü alınan Suriye genelinde "insani ateşkes" kararıyla ilgili bir soruya şu yanıtı verdi:

"Suriye (rejimi), yüz binlerce sivili hava, top, roket ve ardından da kara saldırılarıyla terörize ediyor. Rejimin klorin gazını bir silah olarak kullanması, sadece durumu daha da kötüleştiriyor. ABD, insani yardım görevlilerinin acil yardıma muhtaç kişilere ulaşması için saldırıların derhal sona ermesi çağrısında bulunuyor."

Sanders, Esed rejiminin bir kez daha kimyasal silah kullanması durumunda ABD'nin yeniden saldırı düzenleme ihtimalinin olup olmadığı sorusunu yanıtladı.

Sözcü, bu soru üzerine, "Başkan (Trump), Esed rejimine karşı zaten daha önce uyarı yaptı. Bu mesajı aynen koruyoruz. Saldırıların derhal durması gerektiğini söylüyorsak kastımız tam olarak budur ancak spesifik adımlar anlamında ne yapacağımızı buradan açıklayacak değilim. Suriye rejiminin bunu ciddiye alması gerekir." yorumunu yaptı.

BM Güvenlik Konseyinde 24 Şubat'ta, Suriye'ye insani yardım ulaştırılabilmesi ve özellikle rejimin kuşatması altında bulunan Doğu Guta'daki durumu ağır hasta ve yaralıların tahliyesi için en az bir ay insani ateşkes kararı alınmıştı. Oy birliğiyle alınan bu kararda, Suriye genelinde insani yardımların ''güvenli, engelsiz ve sürdürülebilir'' bir şekilde ulaştırılabilmesi ve ''durumu ağır hasta ve yaralıların'' tahliye edilebilmesi için tüm taraflardan ''gecikmeden'' çatışmaları en az 30 gün durdurmaları talep edilmişti.

- Kuzey Kore ile diplomatik müzakere umutları

Öte yandan Sözcü Sanders, Kuzey Kore ile son dönemde artan diplomatik müzakere umutlarına ilişkin bir soruya, "Kuzey Kore'nin müzakerelere açık olduğunu söylemesi güzel ancak açıkça belirtmek isterim ki Kuzey Kore ile yapılacak herhangi bir müzakerenin sonucu 'nükleerden arındırma' olmalıdır. O zamana kadar ABD ve dünya kamuoyu, Kuzey Kore'nin nükleer ve füze programının çıkmaz sokak olduğunu bilmeli." cevabını verdi.

Güney Kore'nin PyeongChang kentindeki kış olimpiyatlarının kapanış töreni için Güney Kore'de bulunan Kuzey Koreli General Kim Yong-chol, dün, Devlet Başkanı Moon Jae-in ile bir araya gelmişti. Görüşmede, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un Washington ile bağları güçlendirme isteğini dile getiren Kim, Kuzey Kore'nin ABD ile görüşmelerde bulunmaya açık olduğunu ifade etmişti.

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ABD Beyaz Saray sarah sanders

En Çok Okunan Haberler

Borcu olanlara sürpriz af! Otomatik yeni af geldi

Borcu olanlara sürpriz af! Otomatik yeni af geldi

Dikkat! Sefer görev emri aracınıza çıkmış olabilir!

Dikkat! Sefer görev emri aracınıza çıkmış olabilir!

Salih Müslim için yeni açıklama: Serbest bırakılırsa...

Salih Müslim için yeni açıklama: Serbest bırakılırsa...

Ahmet Kural "Aşka inandım ama hiç âşık olmadım" deyince...

Ahmet Kural "Aşka inandım ama hiç âşık olmadım" deyince...

ABD’li koalisyon sözcüsünden Türkiye’ye Afrin eleştirisi

ABD’li koalisyon sözcüsünden Türkiye’ye Afrin eleştirisi

ABD'den Türkiye açıklaması! Afrin'deki gerilimi azaltmak için...

ABD'den Türkiye açıklaması! Afrin'deki gerilimi azaltmak için...

İlginizi Çekebilir

Erdoğan'ın konvoyunu durdurdu, bakın ne verdi

Erdoğan'ın konvoyunu durdurdu, bakın ne verdi

Bakan Soylu'nun istifa söylentilerinin arkasındaki kriz ne?

Bakan Soylu'nun istifa söylentilerinin arkasındaki kriz ne?

Aczimendi Şeyhi Gündüz'den skandal sözler: Kızları gömmek yerine boyunlarını kesselerdi

Aczimendi Şeyhi Gündüz'den skandal sözler: Kızları gömmek yerine boyunlarını kesselerdi

İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Meteoroloji İstanbul hava durumu raporunda kar için tarih verildi

İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Meteoroloji İstanbul hava durumu raporunda kar için tarih verildi

Hademeden kız öğrencilere korkunç taciz!

Hademeden kız öğrencilere korkunç taciz!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Zihinsel engelli kıza istismara 27 gözaltı!

Zihinsel engelli kıza istismara 27 gözaltı!

Meteoroloji'den Batı Karadeniz'de fırtına uyarısı

Meteoroloji'den Batı Karadeniz'de fırtına uyarısı

Edirne yoğun kar yağışıyla beyaza büründü (4)

Edirne yoğun kar yağışıyla beyaza büründü (4)

Ankara'da maganda dehşeti! Etrafa rastgele ateş açıp terör estirdiler...

Ankara'da maganda dehşeti! Etrafa rastgele ateş açıp terör estirdiler...

Kargı’da "Okuma-Yazma Seferberliği" toplantısı

Kargı’da "Okuma-Yazma Seferberliği" toplantısı

Bin öğrenci caddeye dizilip kitap okudu

Bin öğrenci caddeye dizilip kitap okudu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.