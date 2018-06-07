ABD'den Etiyopya'ya askeri uçak yardımı

ADDİS ABABA (AA) - ABD, Etiyopya ordusuna C-130 tipi askeri uçak yardımı yaptı.
ABD'nin Addis Ababa Büyükelçiliğinden yapılan açıklamada, askeri uçağın dün yapılan törenle Etiyopya ordusu yetkililerine teslim edildiği belirtildi.
Törende konuşan Büyükelçi Michael Raynor, uçağın iki ülke arasındaki derin bağı yansıttığını, ABD'nin iki ülke ortaklığına olan bağlılığının her zamankinden daha güçlü olduğunu kaydetti.
Amerikan Hava Kuvvetleri Avrupa ve Afrika Komutanı Tuğgeneral Deiter Bareihs ise bu yardımın iki ülkenin dostluğuna karşılık bir saygı göstergesi olduğunu ve yeni iş birliği imkanlarının temelini attığını belirtti.
ABD'nin bölgedeki operasyonlarında önemli müttefiklerinden Etiyopya, ilk olarak 1953 yılında ABD ile askeri yardım anlaşması imzalamıştı.
Etiyopya ordusuna askeri eğitim veren ve silah yardımı yapan ABD, ülkenin Arba Minch şehrindeki insansız hava aracı üssünü ise 2016 yılında kapattığını duyurmuştu.
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