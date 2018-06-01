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ABD'den Filistin tasarısına veto

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.06.2018 23:25 | Son Güncelleme

ABD, Filistin halkı için koruma talep eden BM Güvenlik Konseyi tasarısını veto etti -Tasarıya 10 ülke destek verirken konseyin daimi üyelerinden İngiltere ve geçici üyelerinden Polonya, Hollanda ve Etiyopya ise çekimser kaldı

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (AA) - Filistin halkı için koruma talep eden Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) tasarısı ABD tarafından veto edildi.

BMGK'nin geçici üyelerinden Kuveyt'in konseye getirdiği ve yaklaşık iki haftadır üzerinde pazarlıkların sürdüğü, dün oylaması ertelenen tasarı bugün konseyde oylamaya sunuldu.

ABD, Filistin halkı için koruma talep eden BM Güvenlik Konseyi tasarısını veto etti. Tasarıya 10 ülke destek verirken konseyin daimi üyelerinden İngiltere ve geçici üyelerinden Polonya, Hollanda ve Etiyopya ise çekimser kaldı.

Üç kez revize edilen ve "sulandırıldığı" belirtilen tasarıda daha önce Filistin halkı için uluslararası koruma talep edilirken son taslakta Filistinli sivillere "uluslararası koruma sağlamaya yönelik önlemlerin değerlendirilmesi" çağrısı yapılıyordu.

ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Nikki Haley, oylama öncesi yaptığı konuşmada Kuveyt'in konseye getirdiği tasarıda Hamas'tan bir kez bile bahsedilmediğini bu tasarısın tek taraflı olduğunu söyledi.

Gazze'deki şiddet olaylarından Hamas'ı sorumlu tutan ve Hamas'ın kınanması gerektiğini belirten Haley, barışı önemseyen bütün ülkelerin bu tasarıya karşı çıkması gerektiğini ifade etti.

BMGK'de bir tasarının kabul edilmesi için 15 üyeden en az 9'unun lehte oy vermesi ve daimi üyeler ABD, Rusya, Çin, İngiltere ve Fransa'dan herhangi birinin veto yetkisini kullanmaması gerekiyor.

Öte yandan ABD de Hamas'ın kınanmasını isteyen karşı bir tasarıyı konseye getirdi ve bu tasarının da oylanması bekleniyor.

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Anahtar Kelimeler:
BMGK Filistin Veto

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