HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

ABD'den Güney Çin Denizi çıkışı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.05.2018 10:08 | Son Güncelleme

ABD Savunma Bakanı Jim Mattis: - "Uluslararası hukukun dışında olduğuna inandığımız bir adıma karşı koyarız"

HONOLULU (AA) - ABD Savunma Bakanı Jim Mattis, Çin'in Güney Çin Denizi'ndeki adaları askerileştirmesine karşı koyacaklarını açıkladı.

Mattis, ulusal güvenlik konferansına katılacağı Singapur'a giderken gazetecilere yaptığı açıklamada, Güney Çin Denizi'nde tartışmalı adalar çevresinde "sadece bir ülkenin" ABD gemilerinin rutin faaliyetlerinden rahatsız göründüğünü söyledi.

Tüm dünyada yaptıkları gibi Pasifik ülkeleriyle de iş birliği için çaba harcadıklarını ifade eden Mattis, "Ancak uluslararası hukukun dışında olduğuna inandığımız bir adıma karşı koyarız." diye konuştu.

ABD Savunma Bakanı, bölgedeki diğer ülkelerin adaların ve resiflerin silahlandırılmasından endişelendiğini, uluslararası sularda denizcilik faaliyetlerinin serbestçe sürdürülmesini arzu ettiğini kaydetti.

Mattis Singapur'daki temaslarından önce Hawaii'de ABD Pasifik Komutanlığında (PACOM) lider değişimi için düzenlenecek törene katılacak. PACOM'un komutanlığına Amiral Philip Davidson geçecek. Mevcut komutan Harry Harris, ABD'nin Seul büyükelçiliğine aday gösterilmişti.

- Güney Çin Denizi

Kıyı ülkelerini egemenlik tartışmaları nedeniyle karşı karşıya getiren uluslararası sularda Çin ile Filipinler'in yanı sıra Vietnam, Malezya, Brunei ve Tayvan da hak iddia ediyor.

Çin, 1947'de yayımladığı 9 kesik çizgili haritayla egemenlik ihtilaflarının yaşandığı bölgenin yüzde 80'i üzerinde hak iddiasında bulunuyor.

Pekin'in tartışmalı sularda inşa ettiği yapay adalar üzerinde kurduğu üsleri silahlandırdığı iddiaları, bölge ülkeleri ile arasında gerginliğe sebep oluyor.

Bölgede kendi öz savunma hakkını uluslararası hukuka göre kullandığını iddia eden ve askeri tesisler inşa eden Çin'in, Nanşa (Spratly) adalar grubunda Subi Resifi (Cubiciao), Fiery Cross Resifi (Yongşudao), Mischief Resifi (Meciciao) adlı yapay adaları, Şişa (Paracel) adalar grubundaki Moody (Yongşingdao) adasında da askeri ve sivil kullanım amaçlı uçak pistleri bulunuyor.

Uluslararası kamuoyunda Paracel ve Spratly olarak bilinen takımadalar, Vietnam tarafından Hoang sa ve Truong Sa, Çin tarafından ise Şişa ve Nanşa Çundao olarak adlandırılıyor. Adalar üzerinde Çin, Tayvan ve Vietnam da hak iddia ediyor.

PARTNERFırtına felaketi ülkeyi vurduFırtına felaketi ülkeyi vurdu
Yusuf Sinan Tanyıldız anısına 'başarı ödülleri' verilecekYusuf Sinan Tanyıldız anısına 'başarı ödülleri' verilecek
Yıldırım düşmesi sonucu ölen korucu toprağa verildiYıldırım düşmesi sonucu ölen korucu toprağa verildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Güney Çin Denizi Jim Mattis

En Çok Okunan Haberler

Fethullah Gülen ABD'den kaç kere istendi? Ortaya çıktı

Fethullah Gülen ABD'den kaç kere istendi? Ortaya çıktı

Seçimler iptal mi olacak? Abdulkadir Selvi yazdı: 'İktidar seçimleri iptal ettirecek' söylentisi

Seçimler iptal mi olacak? Abdulkadir Selvi yazdı: 'İktidar seçimleri iptal ettirecek' söylentisi

İdo Tatlıses'in son hali olay oldu!

İdo Tatlıses'in son hali olay oldu!

Real Madrid, Cristiano Ronaldo'yu sildi

Real Madrid, Cristiano Ronaldo'yu sildi

Sosyal medyayı karıştıran görüntü! Polise tokat atan kişinin kimliği belli oldu

Sosyal medyayı karıştıran görüntü! Polise tokat atan kişinin kimliği belli oldu

Tuncay Özkan'dan Şirin Payzın'a Erdoğan tepkisi: Böyle bir şey görmedim

Tuncay Özkan'dan Şirin Payzın'a Erdoğan tepkisi: Böyle bir şey görmedim

İlginizi Çekebilir

24 Haziran seçim sonuçları ile ilgili Mahir Ünal anket sonucunu açıkladı! İşte AK Parti'nin anketindeki oy oranı!

24 Haziran seçim sonuçları ile ilgili Mahir Ünal anket sonucunu açıkladı! İşte AK Parti'nin anketindeki oy oranı!

Recep Tayyip Erdoğan Çamlıca Camii'nin ne zaman açılacağını açıkladı!

Recep Tayyip Erdoğan Çamlıca Camii'nin ne zaman açılacağını açıkladı!

Sosyal medyayı karıştıran görüntü! Polise tokat atan kişinin kimliği belli oldu

Sosyal medyayı karıştıran görüntü! Polise tokat atan kişinin kimliği belli oldu

Başbakan Binali Yıldırım Şırnak'ta mitinginde güvenlik korucularına müjdeyi verdi!

Başbakan Binali Yıldırım Şırnak'ta mitinginde güvenlik korucularına müjdeyi verdi!

Alaattin Çakıcı'dan dikkat çeken mektup! Erdoğan'a böyle seslendi!

Alaattin Çakıcı'dan dikkat çeken mektup! Erdoğan'a böyle seslendi!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Ankara’da Bank Asya operasyonu! Gözaltılar var

Ankara’da Bank Asya operasyonu! Gözaltılar var

Sanal ortamda iğrenç olay! İnternetin gri odasında emojili skandal pazarlık

Sanal ortamda iğrenç olay! İnternetin gri odasında emojili skandal pazarlık

Fethullah Gülen ABD'den kaç kere istendi? Ortaya çıktı

Fethullah Gülen ABD'den kaç kere istendi? Ortaya çıktı

Ankara'da Sezginler Aşireti'ne operasyon! (Sezginler aşiretinin lideri kimdir)

Ankara'da Sezginler Aşireti'ne operasyon! (Sezginler aşiretinin lideri kimdir)

Türkiye'de ilk kez pagan mezarı bulundu! İstanbul'da ortaya çıkarıldı, tam 1700 yıllık

Türkiye'de ilk kez pagan mezarı bulundu! İstanbul'da ortaya çıkarıldı, tam 1700 yıllık

Günlük burç yorumları: 30 Mayıs Çarşamba İrem Su'dan burç yorumları

Günlük burç yorumları: 30 Mayıs Çarşamba İrem Su'dan burç yorumları

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.