ABD'den Güney Çin Denizi çıkışı

HONOLULU (AA) - ABD Savunma Bakanı Jim Mattis, Çin'in Güney Çin Denizi'ndeki adaları askerileştirmesine karşı koyacaklarını açıkladı.

Mattis, ulusal güvenlik konferansına katılacağı Singapur'a giderken gazetecilere yaptığı açıklamada, Güney Çin Denizi'nde tartışmalı adalar çevresinde "sadece bir ülkenin" ABD gemilerinin rutin faaliyetlerinden rahatsız göründüğünü söyledi.

Tüm dünyada yaptıkları gibi Pasifik ülkeleriyle de iş birliği için çaba harcadıklarını ifade eden Mattis, "Ancak uluslararası hukukun dışında olduğuna inandığımız bir adıma karşı koyarız." diye konuştu.

ABD Savunma Bakanı, bölgedeki diğer ülkelerin adaların ve resiflerin silahlandırılmasından endişelendiğini, uluslararası sularda denizcilik faaliyetlerinin serbestçe sürdürülmesini arzu ettiğini kaydetti.

Mattis Singapur'daki temaslarından önce Hawaii'de ABD Pasifik Komutanlığında (PACOM) lider değişimi için düzenlenecek törene katılacak. PACOM'un komutanlığına Amiral Philip Davidson geçecek. Mevcut komutan Harry Harris, ABD'nin Seul büyükelçiliğine aday gösterilmişti.