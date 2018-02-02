ABD'den Güney Sudan'a silah ambargosu

WASHINGTON (AA) - ABD hükümeti, iç savaşın yaşandığı Güney Sudan'a silah ambargosu uygulayacağını duyurdu.
Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, ABD'nin, Güney Sudan'da varılan ateşkese rağmen devam eden şiddet nedeniyle çatışmanın tüm taraflarına hiçbir savunma ekipmanı ve hizmeti satmayacağı belirtildi.
Açıklamada, Güney Sudan'ın komşularından benzer ambargolar uygulaması ve BM Güvenlik Konseyi'nden ülkeye yönelik küresel bir ambargoyu desteklemesi istendi.
ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Nikki Haley, geçen ay Washington'un, 11 milyar dolar yatırım yaptığı Güney Sudan'ı artık desteklemeyeceğini bildirmişti. Haley, Devlet Başkanı Salva Kiir Mayardit'i, "barış için uygunsuz bir ortak" olarak nitelemişti.
Sudan'dan ayrılarak 2011'de bağımsızlığını ilan eden Güney Sudan, Devlet Başkanı Mayardit'in 16 Aralık 2013'te yardımcısı Riek Machar'ı "darbe teşebbüsü" iddiasıyla görevden almasının ardından iç savaşa sürüklenmişti.
Hükümetlerarası Kalkınma Otoritesi (IGAD) gözetiminde yürütülen barış görüşmeleri sonucu 17 Ağustos 2015'te taraflar arasında anlaşmaya varılsa da başkent Cuba'da 8 Temmuz 2016'da çatışmalar yeniden patlak vermişti.
Güney Sudanlı taraflar, 21 Aralık 2017'de IGAD öncülüğünde yürütülen müzakerelerde yeniden ateşkes kararı almış ancak 24 saat geçmeden ateşkes ihlal edilmişti.
(AA)
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