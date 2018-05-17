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ABD’den Hizbullah yetkililerine yeni yaptırım

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.05.2018 00:02 | Son Güncelleme

ABD Hazine Bakanlığı Hizbullah'ın Genel Sekreteri Hasan Nasrallah'a yönelik yaptırımları genişletti -Bakanlık Nasrallah'ın yardımcısı Naim Kasım dahil 4 Hizbullah yetkilisini de yaptırım listesine ekledi - Batı Afrika'da faaliyet gösteren ve Büyük Sahra DEAŞ’ı olarak bilinen örgütün elebaşı Adnan Ebu Velid Sahravi yaptırım listesine, Büyük Sahra DEAŞ'ı Yabancı Terör Örgütü Listesine alındı

WASHINGTON (AA) - ABD Hazine Bakanlığının, Hizbulla'’ın Genel Sekreteri Hasan Nasrallah'a yönelik yaptırımları genişlettiği, aralarında Nasrallah'ın yardımcısı Naim Kasım'ın da bulunduğu 4 Hizbullah yetkilisini ise ilk defa yaptırım listesine aldığı bildirildi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada Yabancı Varlıkları Kontrol Ofisi’nin yaptırım listesini güncellediği, Hüseyin el-Halil, İbrahim Emin El Seyyid, Naim Kasım, Muhammed Yezbak’ın Hizbullah Finansal Yaptırımları Düzenlemesinin İkincil Yaptırım Listesine eklendiği belirtildi.

Açıklamada, "Özel Tanımlı Terörist Listesi'nde" yer alan Hasan Nasrallah'ın ise ayrıca "Özel Tanımlı Küresel Terörist Listesine" de alındığı bilgisine yer verildi.

Bu adımla Nasrallah'a yönelik yaptırımlar genişletilmiş oldu.

- DEAŞ'ın Batı Afrika koluna yaptırım

Açıklamada, ayrıca ağırlıklı olarak Mali, Nijer ve Burkina Faso’da aktif olan Büyük Sahra DEAŞ’ı, Büyük Sahel DEAŞ’ı ve İslami Sahel olarak da bilinen Batı Afrika DEAŞ’ı da yaptırım listesine alındığı ifade edildi.

Büyük Sahra DEAŞ’ı olarak bilinen örgütün elebaşı Adnan Ebu Velid Sahravi'nin de yaptırım listesine alındığı kaydedildi.

DEAŞ terör örgütünün Batı Afrika’daki kolu olan grupla ilgili bir açıklama da Dışişleri Bakanlığından yapıldı.

Dışişleri Bakanlığının açıklamasında Büyük Sahra DEAŞ’ı olarak bilinen örgütün Yabancı Terör Örgütü Listesine alındığı ifade edilirken örgütün lideri olarak tanınan Adnan Ebu Velid Sahravi’nin de "Özel Tanımlı Küresel Terörist Listesi’ne" alındığı belirtildi.

Bu yaptırımlar kapsamında ABD ile ilişiği bulunanların bu şahıs ve grupla ilişki kurmaları yasaklandığı kaydedilen açıklamada örgütün ve elebaşı Sahravi’nin el-Kaide bağlantılı el Murabitun adlı gruptan ayrıldığını ve 2015 yılında DEAŞ’a biat ettiği bilgisine yer verildi.

Büyük Sahra DEAŞ’ının ağırlıklı olarak Mali ve Nijer’de eylem yaptığı belirtilen açıklamada örgütün 4 Ekim 2017’de ABD askerlerine Nijer’de kurulan pusu dahil birçok eylemin sorumluluğunu üstlendiği ifade edildi.

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